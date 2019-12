© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo le due partite di Serie A disputate nella giornata di ieri, Sampdoria-Juventus (anticipo della 17esima giornata di Serie A) e Brescia-Sassuolo (recupero della settima giornata). Due nuovi squalificati per un turno: si tratta di Gianluca Caprari, che salterà il primo match del 2020 contro il Milan, e Jeremy Toljan, che domenica non scenderà in campo contro il Napoli.