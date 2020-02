Serie A mangiallenatori: 12 cambi in panchina dopo 23 giornate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 12 i cambi in panchina dopo 23 giornate di Serie A. Nove i club coinvolti con Leonardo Semplici che quest'oggi, all'indomani del ko contro il Sassuolo, è stato esonerato dalla SPAL. Le media è superiore a una panchina saltata ogni due turni, di seguito la cronologia.

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate per far spazio a Stefano Pioli

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate per far spazio a Claudio Ranieri

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate per far spazio a Thiago Motta

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate per far spazio a Luca Gotti

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate per far spazio a Fabio Grosso

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate per far spazio a Eugenio Corini

Napoli - Carlo Ancelotti dopo quindici giornate per far spazio a Gennaro Gattuso

Fiorentina - Vincenzo Montella dopo diciassette giornate Per far spazio a Giuseppe Iachini

Genoa - Thiago Motta dopo diciassette giornate per far spazio a Davide Nicola

Torino - Walter Mazzarri dopo ventidue giornate per far spazio a Moreno Longo

Brescia - Eugenio Corini dopo ventidue giornate per far spazio a Diego Lopez

SPAL - Leonardo Semplici dopo ventitré giornate per far spazio a Luigi Di Biagio (ancora non ufficiale)