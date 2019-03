© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono terminati i primi tempi delle tre gare di Serie A delle 15 e il Bologna sta impattando per 1-1 in casa dell'Udinese. Al rigore di De Paul, ha risposto Palacio. Il Genoa invece è ancora sullo 0-0 contro il Frosinone, che è rimasto anche in 10 per l'espulsione della Cassata. Sta vincendo per 2-0 invece la Sampdoria in casa della SPAL grazie alle doppietta di Quagliarella.

SERIE A - PARZIALI

Genoa-Frosinone 0-0

SPAL-Sampdoria 0-2

Udinese-Bologna 1-1