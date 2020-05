Serie A, i prossimi passi verso la ripresa: ora decide Conte. Domani Consiglio dei Ministri

Giorni decisivi per il calcio italiano, che aspetta una decisione da parte del governo sulla possibile ripartenza del campionato. La palla, scrive repubblica.it, è definitivamente passata nelle mani del premier Conte, che ascolterà Spadafora, Speranza e il Comitato Tecnico Scientifico per poi prendere una scelta definitiva.

I prossimi passi. L’ok al protocollo sugli allenamenti collettivi potrebbe arrivare già oggi, anche se il passare delle ore fa crescere qualche dubbio sul fatto che sarà così, ma sul campionato il discorso è in ogni caso molto diverso. E alcuni membri del CTS, soprattutto tra coloro che vivono al Nord, sarebbero molto scettici. Domani ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui si discuterà il tema, mentre nel pomeriggio alcuni protagonisti del mondo dello sport, a partire da Malagò e Abodi, parteciperanno a un convegno organizzato dal PD.

Mercoledì assemblea Lega A, il 18 o il 19 maggio Consiglio Federale. A metà della prossima settimana i 20 club del massimo campionato si rivedranno in videoconferenza, mentre giovedì vi sarà una riunione straordinaria del CONI con la presenza, tra gli altri, di Spadafora, Pancalli e di Casasco, vertice dei medici sportivi: da questi incontri dovrebbero emergere certezze. Che poi, in un senso o nell’altro, saranno ratificate nel prossimo Consiglio FIGC: originariamente programmato per l’8 maggio, è stato rinviato e si terrà il 18 o 19 maggio, a una settimana dalla deadline indicata dalla UEFA. Pronostici? Complicati, anche perché molti presidenti di A, al netto dei comunicati di facciata, starebbero facendo pressioni sul Governo perché decreti lo stop (in modo da poter incassare l’ultima rata dei diritti tv). Sul tavolo, anche il futuro delle serie minori, dalla C che ha già espresso un parere chiaro alla D che attende gli eventi.