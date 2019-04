© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Icardi torna titolare e segna subito nel 2-0 con cui l'Inter sta vincendo sul campo del Genoa. Si risveglia anche il Gallo Belotti, autore di una doppietta nella sfida dal profumo di Europa tra Torino e Sampdoria. La Lazio non riesce a sfondare a Ferrara contro la SPAL, mentre il Frosinone per ora è in vantaggio per 2-1 sul Parma in quella che è l'ultima chiamata per i ciociari. Uno a uno tra Roma e Fiorentina, con botta e risposta tra Pezzella e Zaniolo. Ecco i risultati al 45':

Frosinone-Parma 2-1: 13' Pinamonti, 18' Barillà (P), 47' Valzania

Genoa-Inter 0-2: 15' Gagliardini, 40' Icardi (rig.)

Roma-Fiorentina 1-1: 12' Pezzella, 14' Zaniolo (R)

SPAL-Lazio 0-0

Torino-Sampdoria 2-0: 34' e 46' Belotti