Serie A, i risultati del 38° turno: vincono Genoa e Udinese, ko il Lecce. Pari tra Bologna e Torino

Di seguito i risultati dell'ultima giornata della Serie A 2019/20. Ha vinto il Genoa che grazie a questo successo resta in Serie A. A retrocedere è il Lecce, sconfitto 4-3 al Via del Mare dal Parma. E' finita in parità la sfida tra Bologna e Torino, mentre l'Udinese ha concluso la stagione in bellezza vincendo 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo (clicca sui singoli risultati per rileggere le dirette testuali)

Serie A, 38esima giornata

Brescia-Sampdoria 1-1

Atalanta Inter 0-2

Juventus-Roma 1-3

Milan-Cagliari 3-0

Napoli-Lazio 3-1

SPAL-Fiorentina 1-3

Bologna-Torino 1-1

Genoa-Hellas Verona 3-0

Lecce-Parma 3-4

Sassuolo-Udinese 0-1