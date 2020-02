© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter all'Olimpico, la trasferta di Napoli. Sono le squadre con cui la Lazio di Simone Inzaghi, vera outsider in questa corsa Scudetto, inizierà e chiuderà questo rush finale. Nel mezzo tante trasferte insidiose: quella di Bergamo contro l'Atalanta, soprattutto quella di Torino alla 34esima contro la Lazio, poi la penultima a Verona contro la sorpresa Hellas. Non un calendario semplice, insomma, per i ragazzi di Simone Inzaghi da qui alla fine. Di seguito il calendario:

24esima giornata Lazio-Inter

25esima giornata Genoa-Lazio

26esima giornata Lazio-Bologna

27esima giornata Atalanta-Lazio

28esima giornata Lazio-Fiorentina

29esima giornata Torino-Lazio

30esima giornata Lazio-Milan

31esima giornata Lecce-Lazio

32esima giornata Lazio-Sassuolo

33esima giornata Udinese-Lazio

34esima giornata Juventus-Lazio

35esima giornata Lazio-Cagliari

36esima giornata Hellas Verona-Lazio

37esima giornata Lazio-Brescia

38esima giornata Napoli-Lazio

Classifica Serie A dopo 23 giornate

Juventus 54 punti

Inter 54 punti

Lazio 53 punti