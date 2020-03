Serie A, il calendario slitta di un turno. Lega al lavoro per calendarizzare la Coppa Italia

Nel pomeriggio, la Lega ha reso note date e orari dei recuperi della sesta e della settima giornata del girone di ritorno di Serie A. L'unica partita di campionato non calendarizzata tra quelle che non si sono disputate è Inter-Sampdoria, match - si legge - che verrà riprogrammato alla prima data utile.

Il calendario slitta - La giornata di campionato che si sarebbe dovuto disputare questo fine settimana slitterà di un week-end. La decisione della Lega, infatti, è stata quella di far slittare tutto il campionato di un turno: il 13 maggio non verrà utilizzato quindi per giocare il 27esimo turno, ma il 36esimo. In questo senso, già in giornata la Lega potrebbe diramare un nuovo comunicato per rendere ufficiale questa decisione.

Lavori in corso per la Coppa Italia - Non ci sono ancora certezze, invece, sulle date della Coppa Italia. Juventus-Milan e Inter-Napoli si sarebbero dovute disputare tra ieri e oggi, ma sono state rinviate. E in Lega sono al lavoro per trovare una data utile per recuperarle.