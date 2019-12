© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile chiude il 2019 nel segno del gol. Sono 22, infatti, le reti complessive realizzate in Serie A dal parte dell'attaccante della Lazio nel 2019, per un primo posto insidiato (almeno per il momento) soltanto da Duvan Zapata. Un podio completato poi da Cristiano Ronaldo (17 gol come Quagliarella, ma in meno gare). In generale, sono 21 i giocatori che sono riusciti a chiudere l'annata in doppia cifra, mentre tra i primi 25 in classifica compaiono anche un centrocampista e un difensore. Di seguito la lista completa:

1) Ciro Immobile (Lazio): 22 gol in 33 partite di serie A

2) Duvan Zapata (Atalanta): 19 gol in 25 partite di serie A

3) Cristiano Ronaldo (Juventus): 17 gol in 26 partite di serie A

4) Fabio Quagliarella (Sampdoria): 17 gol in 33 partite di serie A

5) Luis Muriel (Atalanta/Fiorentina): 16 gol in 34 partite di serie A

6) Andrea Petagna (Spal): 16 gol in 35 partite di serie A

7) Andrea Belotti (Torino): 15 gol in 33 partite di serie A

8) Francesco Caputo (Sassuolo): 15 gol in 34 partite di serie A

9) Joao Pedro (Cagliari): 14 gol in 35 partite di serie A

9) Edin Dzeko (Roma): 14 gol in 35 partite di serie A

11) Arkadiusz Milik (Napoli): 13 gol in 27 partite di serie A

12) Domenico Berardi (Sassuolo): 13 gol in 30 partite di serie A

13) Josip Ilicic (Atalanta): 13 gol in 31 partite di serie A

14) Krzyzstof Piatek (Milan): 13 gol in 35 partite di serie A

15) Romelu Lukaku (Inter): 12 gol in 17 partite di serie A

16) Dries Mertens (Napoli): 12 gol in 33 partite di serie A

17) Felipe Caicedo (Lazio): 11 gol in 26 partite di serie A

18) Lautaro Martinez (Inter): 11 gol in 31 partite di serie A

19) Leonardo Pavoletti (Cagliari): 10 gol in 19 partite di serie A

20) Gervinho (Parma): 10 gol in 33 partite di serie A

21) Riccardo Orsolini (Bologna): 10 gol in 34 partite di serie A

22) Stefano Okaka (Udinese): 9 gol in 29 partite di serie A

23) Aleksandar Kolarov (Roma): 9 gol in 33 partite di serie A

24) Erick Pulgar (Fiorentina/Bologna): 9 gol in 34 partite di serie A

25) Paulo Dybala (Juventus): 8 gol in 28 partite di serie A