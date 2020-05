Serie A in bilico: l'incontro col comitato scientifico non risolve dubbi sul protocollo

Ancora incertezza sul futuro del campionato italiano, spiega La Stampa oggi in edicola. L'incontro tra FIGC e Comitato Scientifico del governo non risolver i dubbi sul protocollo per la ripresa della Serie A. E i nuovi dieci casi di positività annunciati tra Fiorentina e Sampdoria aumentano la preoccupazione tra i giocatori. Restano perplessità sull'isolamento dei contagiati e sui tamponi necessari e si susseguono voci su possibili positivi in altre squadre. E gli stranieri sono i più preoccupati.