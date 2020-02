vedi letture

Serie A in stile Premier League: dalla prossima stagione font unico per nomi e numeri sulle maglie

Dalla prossima stagione, la Serie A introdurrà il font unico per tutte le squadre: significa che come in Premier League non saranno più gli sponsor tecnici a disegnare e fornire nomi e numeri di maglia, ma ci sarà un disegno unico che sarà utilizzato da tutti i club. Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, trovano conferme le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sui social. Una decisione che guarda non solo all’aspetto commerciale per dare una immagine univoca, ma probabilmente anche per evitare alcuni casi che si sono ripetuti nel corso degli ultimi anni, riguardo soprattutto font illeggibili allo stadio e davanti alla tv.