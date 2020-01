© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma comincia il 2020 con una sconfitta. La formazione di Paulo Fonseca è stata battuta 2-0 in casa dal Torino grazie alla doppietta di Belotti. Con questo risultato la Roma interrompe la propria corsa in zona Champions, mentre il Torino aggancia il Napoli in classifica. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 42

Juventus 42

Lazio 39

Roma 35*

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Torino 24*

Verona 22

Bologna 22

Milan 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14*

Genoa 14*

SPAL 12*

* Una partita in più