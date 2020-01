© foto di Federico Gaetano

Il Milan torna alla vittoria espugnando Cagliari grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic: ottavo posto in classifica per i rossoneri (25 punti), sesto per il Cagliari (29). Questa la graduatoria aggiornata di Serie A dopo la prima gara di questo 19° turno appena iniziato:

Inter 45

Juventus 45

Lazio 39**

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29*

Parma 25

Milan 25*

Napoli 24

Torino 24

Bologna 23

Verona 22**

Udinese 21

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15

Brescia 14

Genoa 14

SPAL 12

* Una partita in più

** Una partita in meno