© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino batte il Milan 2-0 e torna in corsa per un posto in Champions League. I granata si portano a quota 56, gli stessi dei rossoneri e dell'Atalanta (che giocherà domani) e meno due dal quarto posto. Ecco la classifica nel dettaglio:

Juventus 88 (Scudetto)

Napoli 70

Inter 62

Roma 58

Milan 56

Atalanta 56*

Torino 56

Lazio 55

Sampdoria 48

Cagliari 40

Fiorentina 40*

SPAL 39

Sassuolo 38*

Bologna 37

Parma 37

Genoa 35

Udinese 33*

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 15 (Retrocesso)

* Una partita in meno