© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria del Bologna per 3-1 nell'anticipo contro l'Empoli permette alla squadra di Mihajlovic di allontanare ancor di più in classifica la squadra di Andreazzoli. Sono otto, ora, i punti di distacco: i felsinei vedono la salvezza più vicina, mentre i toscani avrebbero ora bisogno di un miracolo per centrare l'obiettivo.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo l'anticipo della 34esima giornata

Juventus 87

Napoli 67

Inter 61

Milan 56

Atalanta 56

Roma 55

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Cagliari 40

Fiorentina 40

Sassuolo 38

SPAL 38

Bologna 37

Parma 36

Genoa 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

*ChievoVerona 14

*=Tre punti di penalizzazione

Bologna ed Empoli una partita in più