Una bellissima punizione di Riccardo Orsolini consente al Bologna di evitare la sconfitta nella sfida giocata al lunch-time contro la Fiorentina e di mantenere la distanza coi viola in classifica, di ben cinque punti: per il felsinei 23esimo punto stagionale che mantiene la zona retrocessione a nove lunghezze, mentre i viola guadagnano un punto e salgono a 18. Genoa e Brescia, penultima e terzultima in classifica, sono distanti quattro punti.

Inter 42

Juventus 42

Lazio 39

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Bologna 23*

Verona 22

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Fiorentina 18*

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14*

Genoa 14*

SPAL 12*

* Una partita in più