Serie A, la classifica aggiornata: la Samp di DiFra è sempre più ultima

© foto di Federico De Luca

Non c'è pace per Eusebio Di Francesco e la sua Sampdoria, sconfitti anche sul campo dell'Hellas Verona in questo settimo turno di Serie A e sempre più ultimi. Ecco la classifica aggiornata del nostro massimo campionato dopo le prime due gare di questa giornata:

Inter 18

Juventus 16

Atalanta 13

Napoli 12

Roma 11

Lazio 10

Cagliari 10

Torino 9

Verona 9*

Parma 9*

Fiorentina 8

Bologna 8

Udinese 7

Sassuolo 6

Brescia 6

Milan 6

Lecce 6

SPAL 6*

Genoa 5

Sampdoria 3*

* Una partita in più