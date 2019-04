© foto di Federico Gaetano

La Lazio torna in corsa per un posto in Champions League, I biancocelesti battono la Sampdoria e si portano a quota 55 punti, uno in meno rispetto a Milan e Atalanta e tre in meno rispetto alla Roma, attualmente quarta. Si prospetta un finale accesissimo per la corsa al terzo e quarto posto.

Juventus 88 (Scudetto)

Napoli 70

Inter 62

Roma 58

Milan 56*

Atalanta 56*

Torino 53*

Lazio 55

Sampdoria 48

Cagliari 40

Fiorentina 40*

SPAL 39

Sassuolo 38*

Bologna 37

Parma 37

Genoa 35

Udinese 33*

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 15 (Retrocesso)

* Una partita in meno