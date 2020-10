Serie A, la classifica aggiornata: prima vittoria per la Roma, Udinese ancora a secco

Arriva il primo successo stagionale per la Roma dopo la sconfitta a tavolino all’esordio contro l’Hellas Verona e il pareggio nell’ultimo turno contro la Juventus. Grazie al primo gol italiano di Pedro, i giallorossi battono 1-0 l’Udinese e salgono a quota quattro punti in classifica. Male i friulani, che restano fermi a quota zero con altrettanti gol realizzati in tre gare. Di seguito la classifica aggiornata:

Sassuolo 7*

Napoli 6

Atalanta 6

Inter 6

Milan 6

Hellas Verona 6

Juventus 4

Roma 4*

Bologna 3

Spezia 2

Lazio 3

Benevento 3

Genoa 3

Fiorentina 3*

Sampdoria 3*

Cagliari 1

Torino 0

Parma 0

Udinese 0*

Crotone 0*

* = Una gara in più