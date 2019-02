© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la classifica aggiornata dopo gli anticipi giocati oggi. Vittoria importante per la Roma che resta in scia a Milan e Inter per un posto in Champions League.

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 45*

Roma 44*

Lazio 38

Atalanta 38*

Torino 38*

Fiorentina 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Spal 22

Udinese 22

Empoli 21*

Bologna 18

Frosinone 16*

Chievo 9 (-3)

* una gara in più.