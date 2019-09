© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate oggi pomeriggio tre partite valide per la terza giornata di Serie A. Vittoria importante per il Bologna che batte in rimonta il Brescia e aggancia addirittura la Juventus al secondo posto. Primi tre punti per il Cagliari e per la SPAL che hanno battuto rispettivamente Parma e Lazio. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 9

Bologna 7

Juventus 7

Torino 6*

Napoli 6

Atalanta 6

Lazio 4

Genoa 4

Verona 4*

Sassuolo 3*

Parma 3

Brescia 3

Milan 3*

Udinese 3

Cagliari 3

SPAL 3

Roma 2*

Fiorentina 1

Lecce 0*

Sampdoria 0

* = Una partita in meno