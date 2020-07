Serie A, la classifica dopo Genoa-Inter: la squadra di Conte torna seconda a +1 sull'Atalanta

Dopo la vittoria conquistata contro il Genoa, torna al secondo posto l'Inter che con questi tre punti vola a quota 76, a + 1 sull'Atalanta che scende al terzo posto dopo l'1-1 di San Siro contro il Milan. I nerazzurri hanno quattro lunghezze in meno della Juventus che domani dovrà necessariamente vincere per laurearsi campione d'Italia per la nona volta consecutiva.

Juventus 80

Inter 76*

Atalanta* 75

Lazio 72

Roma 61

Milan* 60

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Parma 46*

Bologna 43

Fiorentina 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36*

Lecce 32

Brescia 24*

SPAL 19

*una gara in più