Serie A, la classifica dopo l'anticipo: il Sassuolo raggiunge l'Hellas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nona giornata di Serie A si apre con la vittoria in trasferta del Sassuolo, che espugna il Bentegodi grazie alla rete segnata da Djuricic a inizio ripresa. Un successo importante per gli uomini di De Zerbi, che agganciano gli scaligeri a quota 9 in classifica, ma con una partita in meno.

Juventus 22

Inter 21

Atalanta 17

Napoli 16

Cagliari 14

Roma 13

Lazio 12

Parma 12

Fiorentina 12

Torino 10

Udinese 10

Milan 10

Bologna 9

Sassuolo 9

Verona 9**

Lecce 7

Brescia 7*

SPAL 6

Genoa 5

Sampdoria 4

* = Una partita in meno

** = Una partita in più