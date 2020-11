Serie A, la classifica: la Juve sale al 2° posto, il Toro non si rialza. Che beffa con la Lazio

vedi letture

Si spegne al 95esimo, con il rigore Immobile e il successivo gol del sorpasso di Caicedo, la speranza di migliorare notevolmente la propria classifica per il Torino di Giampaolo, raggiunto da un calcio di rigore in pieno recupero e addirittura sorpassato pochi minuti dopo, quando stava portando in porto il primo successo della sua stagione. I granata rimangono ultimi in classifica a un solo punto, mentre la Juventus festeggia il ritorno alla vittoria col il secondo posto alle spalle del Milan e in compagnia dell'Atalanta. Alle 18 in campo Napoli e Sassuolo però, anch'esse in lotta per la stessa posizione. Di seguito la classifica aggiornata dopo le gare di oggi.

Milan 16*

Atalanta 12*

Juventus 12*

Napoli 11

Sassuolo 11

Inter 11*

Lazio 10*

Sampdoria 9

Verona 8

Roma 8

Fiorentina 7

Cagliari 7*

Benevento 6

Bologna 6*

Spezia 5*

Parma 5

Genoa 4***

Udinese 3*

Torino 1*

Crotone 1*

* = Una gara in più

** Una gara in meno

*** Due gare in meno