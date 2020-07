Serie A, la classifica marcatori: tutto fermo in vetta e Caputo sale al quarto posto

Tutto fermo sul podio della classifica marcatori dopo le gare di questa sera valide per la 33esima giornata di Serie A. In attesa dell'Inter, che scenderà in campo domani sera contro la SPAL, quest'oggi hanno giocato Lazio e Juventus ma Immobile e Cristiano Ronaldo non hanno timbrato il cartellino. Sale al quarto posto il centravanti del Sassuolo Francesco Caputo, stasera a segno e ora a quota 17 gol come Joao Pedro e Luis Muriel.

Ecco le prime 10 posizioni

Ciro Immobile (Lazio) 29 reti

Cristiano Ronaldo (Juventus) 28

Romelu Lukaku (Inter) 20

Francesco Caputo (Sassuolo) 17

Joao Pedro (Cagliari) 17

Luis Muriel (Atalanta) 17

Duvan Zapata (Atalanta) 16

Edin Dzeko (Roma) 15

Josip Ilicic (Atalanta) 15

Andrea Belotti (Torino) 15