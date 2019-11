Serie A, la Flop 50 dopo 12 giornate: dominio Samp, non mancano i big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come gli "Oscar" hanno i "Razzie Awards" anche Tuttomercatoweb ha voluto svelare l'altra faccia della medaglia. Oggi abbiamo svelato la Top 50 di Serie A per media voto. Di seguito i peggiori 50 giocatori del massimo campionato, tenendo in considerazione coloro che sono andati a voto in almeno 6 occasioni. Dominio Sampdoria, ed era difficile pensare al contrario. L'avvento di Claudio Ranieri sta migliorando le cose ma c'è ancora tanto da lavorare. Fa effetto vedere sul podio Simone Verdi, giocatore più costoso della storia del Torino, così come lo è Stepinski per l'Hellas Verona. Per la serie: "Anche i ricchi piangono" troviamo nei flop anche Federico Bernardeschi. Ampiamente rappresentato il disastro Milan con le presenze di Calabria, Kessié, Suso, Musacchio, Piatek e Bennacer. E se vi chiedete come mai manca qualcuno la risposta è semplice: è stato bocciato dal proprio allenatore prima di raggiungere il numero minimo di presenze per entrare in classifica.

1 - 5,30 BERESZYNSKI (Sampdoria)

2 - 5,33 MURRU (Sampdoria)

3 - 5,33 VERDI (Torino)

4 - 5,36 STEPINSKI (Hellas Verona)

5 - 5,36 MURILLO (Sampdoria)

6 - 5,43 RISPOLI (Lecce)

7 - 5,43 PEZZELLA (Parma)

8 - 5,44 VIEIRA (Sampdoria)

9 - 5,45 COLLEY (Sampdoria)

10 - 5,50 PALOMINO (Atalanta)

11 - 5,50 AYÈ (Brescia)

12 - 5,50 DESSENA (Brescia)

13 - 5,50 SPALEK (Brescia)

14 - 5,50 LERAGER (Genoa)

15 - 5,50 ZAPATA (Genoa)

16 - 5,50 BERNARDESCHI (Juventus)

17 - 5,50 CALABRIA (Milan)

18 - 5,50 KESSIE (Milan)

19 - 5,50 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

20 - 5,50 PELUSO (Sassuolo)

21 - 5,55 HERNANI (Parma)

22 - 5,55 MATEJU (Brescia)

23 - 5,55 GUNTER (Hellas Verona)

24 - 5,56 RECA (SPAL)

25 - 5,56 SAMIR (Udinese)

26 - 5,56 MARLON (Sassuolo)

27 - 5,57 BOATENG (Fiorentina)

28 - 5,58 BARRECA (Genoa)

29 - 5,58 RABIOT (Juventus)

30 - 5,58 FERRARI (Sampdoria)

31 - 5,58 NKOULOU (Torino)

32 - 5,58 FOFANA (Udinese)

33 - 5,59 SUSO (Milan)

34 - 5,59 EKDAL (Sampdoria)

35 - 5,61 MUSACCHIO (Milan)

36 - 5,61 GAGLIOLO (Parma)

37 - 5,61 AINA (Torino)

38 - 5,63 PIATEK (Milan)

39 - 5,63 FAZIO (Roma)

40 - 5,63 JANKTO (Sampdoria)

41 - 5,63 IGOR (SPAL)

42 - 5,64 MARTELLA (Brescia)

43 - 5,64 BENNACER (Milan)

44 - 5,64 CAPRARI (Sampdoria)

45 - 5,64 RIGONI (Sampdoria)

46 - 5,65 LIROLA (Fiorentina)

47 - 5,65 OBIANG (Sassuolo)

48 - 5,67 SOTTIL (Fiorentina)

49 - 5,67 LUCIONI (Lecce)

50 - 5,67 INGLESE (Parma)