Serie A, la Top 11 del 13° turno: Smalling sempre più leader della Roma

Chris Smalling è il miglior giocatore del weekend calcistico. Il difensore inglese è ormai un pilastro della Roma non solo a livello difensivo. 7,5 per il giocatore di proprietà del Manchester United, così come Lautarto Martinez, Dejan Kulusevski, Giacomo Bonaventura e Blerim Dzemaili. Questa la Top 11 del 13° turno (4-3-1-2):

GIANLUIGI DONNARUMMA

Milan-Napoli 1-1

La cosa migliore è quell'uscita bassa su Insigne a fine primo tempo. In precedenza, non può molto sul gol di Lozano, poi è presente ogni volta che viene chiamato in causa. Bene nelle uscite, anche alte: non certo una novità.

SIMONE IACOPONI

Bologna-Parma 2-2

La blanda marcatura nei confronti di Palacio costa il pareggio, ma il riscatto è da favola: si fa 100 metri di scatto per andare ad incrociare l'assist di Kucka e riportare avanti i suoi.

CHRIS SMALLING

Roma-Brescia 3-0

Un gol, quello che sblocca la sfida, e due assist. Il difensore inglese è decisivo nella vittoria della Roma.

STEFAN DE VRIJ

Torino-Inter 0-3

In difesa fa il solito lavoro di lettura e chiusure tempestive. Il campo pesante lo costringe a lavorare meno di fioretto e così decide di togliersi la soddisfazione della gioia personale col gol dello 0-2.

MARCO CALDERONI

Lecce-Cagliari 2-2

L'uomo della provvidenza è ancora una volta il terzino: dopo il gol a tempo scaduto contro il Milan, si ripete regalando un punto fondamentale al Lecce.

BLERIM DZEMAILI

Bologna-Parma 2-2

Inizio molto timido ma cresce a dismisura col passare dei minuti: si procura il corner del pareggio e firma in prima persona il gol del 2-2 a tempo scaduto con un bolide dei suoi. Un gol dell'ex amarissimo per i ducali.

SOFYAN AMRABAT

Hellas Verona-Fiorentina 1-0

Dopo un primo tempo senza troppi acuti, si scatena nella ripresa. Da applausi la finta con cui si libera della marcatura di Benassi nell'azione che porta al gol del vantaggio del Verona. Semina il panico in mezzo al campo, lancia gli attaccanti con precisione chirurgica. Il migliore in campo per distacco.

GIACOMO BONAVENTURA

Milan-Napoli 1-1

Il migliore. Meglio anche di Gigio. Al di là del gol, della gioia e della rabbia, dei fantasmi che forse sono un po' più lontani, dà velocità nel gioco, e per questo Milan è quasi una novità assoluta. Recuperato, può essere un valore aggiunto. E poi, appunto, il gol: bello e utile. Come il numero 5 visto oggi.

DEJAN KULUSEVSKI

Bologna-Parma 2-2

Un giocatore chiaramente fuori posto, la provincia non è il suo habitat e già l'anno prossimo lo vedremo in contesti ben differenti. Eppure tornerà all'Atalanta (forse) molto rinforzato dall'esperienza di Parma. Fa male in dribbling, fa male in contropiede e da oggi anche col tiro dalla media distanza: firma il terzo gol stagionale, va a un centimetro dal quarto.

LAUTARO MARTINEZ

Torino-Inter 0-3

Ennesima prova di qualità, personalità, gol e maturità calcistica. C'è tutto nella gara odierna del Toro contro il Torino. Prima la rete che ha sbloccato il risultato, poi tanto lavoro in favore dei compagni, quindi il contropiede lanciato ottimamente in occasione dello 0-3 di Lukaku

GONZALO HIGUAIN

Atalanta-Juventus 1-3

Ammonito dopo 7', è sempre nel vivo dell'attacco in avvio di gara, poi sparisce un po' ma si va rivedere eccome nel secondo tempo. Doppietta pesantissima per il Pipita che regala tre punti molto importanti alla Juventus. Sia lui che Dybala non hanno fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo.