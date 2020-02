Serie A, Lazio prima in classifica: non succedeva da ben 21 anni (stagione 1998-1999)

vedi letture

La Roma biancoceleste è in festa: dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna ottenuta nel 26° turno di Serie A, la Lazio di mister Simone Inzaghi è infatti prima in classifica, a +2 sulla Juventus e +8 sull'Inter, a fine febbraio. In questo periodo non succedeva da 21 anni, più precisamente dalla stagione 1998/1999.