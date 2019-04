Serie A, live dai campi - Atalanta, out Ilicic per un fastidio al ginocchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.21 - I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, hanno ripreso questo pomeriggio ad allenarsi sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia. Una lunga seduta d'allenamento per preparare la gara contro l'Empoli, in programma allo stadio di Bergamo lunedì alle 20,30. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic (fastidio ginocchio sinistro). Domani allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA EMPOLI - Oltre all'attaccante sloveno, restano da valutare Toloi a Vernier.

BOLOGNA

CAGLIARI

16.45 - Al Centro sportivo di Assemini la seduta di allenamento dei rossoblù è iniziata in palestra con piani di lavoro individuali. A seguire la squadra è scesa in campo per svolgere prima una serie di sprint coordinativi con palla, quindi degli esercizi di tecnica a coppie. In chiusura partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, a causa di un affaticamento alla coscia destra, e per Lucas Castro.

IN OTTICA TORINO - Lucas Castro fuori causa per infortunio, mentre Luca Ceppitelli non giocherà coi granata per squalifica.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

16.23 - L’Empoli, sul proprio sito ufficiale, comunica che gli accertamenti eseguiti all’atleta Mattia Silvestre hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del bicipite femorale di destra. Marko Pajac, sostituito per la comparsa di un dolore in sede adduttoria, ha eseguito accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore di destra. Infine, anche Salih Ucan ha accusato un problema agli adduttori, che gli accertamenti odierni hanno quantificato come lieve distrazione. Per tutti gli atleti sono iniziate le terapie del caso

IN OTTICA ATALANTA - Andreazzoli nei guai: oltre a Matias Silvestre, fuori Domenico Maietta per squalifica, ma anche Kevin Diks, Marko Pajac e Antonino La Gumina.

FROSINONE

FIORENTINA

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

15.23 - Seduta mattutina per la squadra di D'Aversa quest'oggi: agli ordini dello staff del tecnico abruzzese, i crociati hanno svolto esercizi di core stability seguiti da lavori di forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico: senza i sette giocatori infortunati (Alves, Gervinho e Sprocati, Biabiany, Ceravolo, Grassi e Inglese), la squadra continua a preparare la gara di domenica contro il Sassuolo (parmalive.com).

IN OTTICA SASSUOLO - Fabio Ceravolo ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni, facendo cadere le preoccupazioni circa un suo impiego domenica, nella sfida contro il Sassuolo, sebbene in condizioni imperfette. Lavoro personalizzato tre giocatori, loro sì decisamente in dubbio per la sfida ai neroverdi: si tratta di Bruno Alves, Gervinho e Mattia Sprocati, quest'ultimo fermatosi per un guaio muscolare proprio ieri. Terapie per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese, loro sono out.

ROMA

SAMPDORIA

17.40 - La Sampdoria si concentra sulla stracittadina e lo fa con un doppio allenamento al quale hanno assistito il vicepresidente Antonio Romei e il direttore sportivo Carlo Osti. Al mattino sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco è andata in scena una seduta a gruppi incentrata su sviluppo della forza e trasformazione con esercitazioni tattiche a reparti per tutti i calciatori a disposizione di Marco Giampaolo. Nel pomeriggio gli stessi disponibili hanno svolto una sessione tecnico-tattica sul campo 1. Albin Ekdal è tornato ad allenarsi con i compagni, al pari di Gianluca Caprari che sta proseguendo l’inserimento in gruppo. Sedute individuali precauzionali in piscina per Joachim Andersen e in palestra per Júnior Tavares, mentre Edgar Barreto ha proseguito il suo programma personalizzato di recupero agonistico. Nell’arco della giornata sono stati aggregati alla prima squadra cinque ragazzi dell’Academy: i Primavera Alex Campeol, Tommaso Farabegoli, Giuliano Maglie, Jamie Yayi Mpie e l’U17 Simone Trimboli. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.

IN OTTICA GENOA - Da valutare Ekdal e Caprari, tornati comunque in gruppo. Resta in dubbio Andersen.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

