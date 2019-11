Serie A, live dai campi - Atalanta torna al lavoro: Gosens ancora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Squadra subito al lavoro oggi al Centro Bortolotti dopo il pareggio di ieri contro il Manchester City nella quarta giornata di UEFA Champions League. C’è infatti da preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare la Sampdoria domenica alle 15 allo stadio Ferraris di Genova. Nerazzurri divisi in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, palestra, lavoro con la palla e partitelle con l’inserimento di alcuni ragazzi del vivaio. Gosens ha lavorato a parte.

Sampdoria-Atalanta (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati: Ilicic (2)

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel.

BOLOGNA

Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, per la sfida di domani sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sono assenti Soriano e Santander, oltre a Dijks, Tomiyasu e Destro.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen.

Sassuolo-Bologna (venerdì 8 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1):Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Brescia-Torino (sabato 9 novembre 15.00)

Squalificati: Matri

Probabile formazione (4-3-3): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Donnarumma, Balotelli, Romula.

CAGLIARI

La seduta odierna ha preso avvio con una serie di esercizi di tecnica a coppie. A seguire i rossoblù si sono dedicati alla tattica: sviluppi offensivi di squadra e situazionali. In chiusura, partita sui 70 metri. Personalizzato per Valter Birsa e Luca Ceppitelli. Domani mattina si replica con una nuova sessione di allenamento.

Cagliari-Fiorentina (domenica 10 novembre 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA



Cagliari-Fiorentina (domenica 10 novembre 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

GENOA

Tutti in fila per affilare mira e artigli. A un giorno dalla partenza per Napoli e l’anticipo di sabato, la squadra è tornata al ‘Signorini’, risparmiato dalle trombe d’aria materializzatesi altrove. L’allenamento di matrice tattica, dopo l’attivazione con i ‘torelli’, si è sviluppato sull’asse degli addestramenti in fase di non possesso e serie di conclusioni in porta con il gruppo suddiviso in due metà campo. Schemi e partitelle hanno completato il programma stilato da Thiago Motta e dallo staff. Romero è rientrato in gruppo.

Napoli-Genoa (sabato 9 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Kouamé, Pandev, Agudelo; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Solo un giorno alla partenza per Milano, due alla gara contro l'Inter. Si fa sul serio, allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, dove anche oggi il Verona si è allenato agli ordini di mister Juric. Dopo il riscaldamento e gli esercizi dedicati alla mobilità, spazio al lavoro tattico e alle conclusioni in porta.

Inter-Hellas Verona (sabato 9 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Esami clinici e strumentali, tra ieri e questa mattina, per Matteo Politano presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Le condizioni di Politano, che nella prima fase di trattamento avrà la caviglia immobilizzata, saranno rivalutate nelle prossime settimane.

Inter-Hellas Verona (sabato 9 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

La Juventus ha trascorso in Russia la notte dopo la vittoria di ieri contro la Lokomotiv, ed è ripartita in mattinata alla volta di Torino. Rientrati nel primo pomeriggio a Caselle, i bianconeri hanno effettuato una seduta di scarico, per chi ieri è stato impegnato nella partita, e di lavoro in campo per il resto del gruppo.

Juventus-Milan (domenica 10 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

MILAN

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, il ribassato alle spalle degli spogliatoi, per iniziare con una serie di esercizi di tecnica. Il gruppo è stato poi suddiviso in quattro squadre da cinque giocatori ciascuna, per alcune partitelle su campo ridotto con porte piccole. Il lavoro tecnico è poi proseguito con un'esercitazione così composta: controllo orientato, cross e tiri in porta. Focus sul possesso palla prima di chiudere la sessione di oggi con una partitella su campo ridotto.

Juventus-Milan (domenica 10 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO

In campo stasera nella sfida al Celtic Glasgow.

Lazio-Lecce (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

LECCE

Test d’allenamento per i giallorossi che hanno continuato la preparazione a Roma, in vista della gara di domenica alle 15 con la Lazio. Nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un triangolare con tempi da 45’ con le formazioni Under 17 della Tor Tre Teste e Atletico Lodigiani presso il Campo Francesco Gianni di San Basilio. Le partite sono terminate con i seguenti risultati : Tor Tre Teste - Lecce 1-4; Atletico Lodigiani - Lecce 1-2. Dumancic, Tabanelli e Farias si sono allenati in differenziato.

Lazio-Lecce (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

NAPOLI

Allenamento al San Paolo questo pomeriggio per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa di sabato per la 12esima giornata di Serie A (ore 20.45). Dopo una prima fase di riscaldamento la squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan e Mario Rui hanno svolto parte dell'allenamento differenziato e parte in gruppo. Ghoulam ha fatto terapie e allenamento personalizzato. Meret ha lavorato in palestra. Manolas non si è allenato per un attacco febbrile.

Napoli-Genoa (sabato 9 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.

PARMA

Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda l'infermeria del Parma. Come riporta il report odierno post allenamento, pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale, Bruno Alves e Vincent Laurini hanno continuato ad allenarsi in maniera differenziato; mentre Roberto Inglese e Alberto Grassi si sono sottoposti a terapie (ParmaLive.com).

Parma-Roma (domenica 10 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.

ROMA

In campo stasera per la sfida al Borussia Moenchengladbach.

Parma-Roma (domenica 10 novembre 18.00)

Squalificati: Cetin

SAMPDORIA

Lo staff ha suddiviso l’allenamento in tre parti: inizialmente la squadra si è ritrovata in sala video per poi trasferirsi sul campo 2 del “Mugnaini” per attivazione atletica, esercitazione tecnica e partita finalizzata allo sviluppo del possesso palla. Per la terza fase, una partita a tema su campo largo, sono stati esentati i calciatori maggiormente impiegati a Ferrara e il gruppo è stato completato da Lorenzo Avogadri, Felice D’Amico, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Simone Trimboli. Il tutto mentre Andrea Seculin sta completando il recupero agonistico lavorando già con il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri.

Sampdoria-Atalanta (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

Con lo squalificato Obiang e senza gli indisponibili Mazzitelli e Rogerio, entrambi di lungo corso, Roberto De Zerbi va a sfidare il Bologna nell'anticipo della 12esima giornata di Serie A. Di seguito i convocati del tecnico neroverde:

Portieri: Consigli, Russo, Turati.

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Traorè.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.

Sassuolo-Bologna (venerdì 8 novembre 20.45)

Squalificati: Obiang

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

Seduta pomeridiana al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri che domenica scenderanno in campo alla Dacia Arena per la 12^ giornata di serie A TIM contro l’Udinese. Oggi, alla presenza dei patron Francesco e Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore sportivo Davide Vagnati, il gruppo di mister Semplici ha aperto l’allenamento con alcune esercitazioni di attivazione muscolare in palestra, seguite da esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Dopo la contusione alla spalla sinistra rimediata nel corso della gara SPAL-Sampdoria, Francesco Vicari ha svolto un lavoro differenziato.

Udinese-SPAL (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati: Igor

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino, in vista della partita di sabato pomeriggio a Brescia. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni che hanno coinvolto tutti gli elementi attualmente a disposizione, a parte gli infortunati Baselli, Bonifazi e Falque.

Brescia-Torino (sabato 9 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

UDINESE

Al mattino il gruppo ha svolto dei test atletici sul campo 1 del Bruseschi concentrandosi su scatti, navette e cambi di direzione. Questo pomeriggio, invece, lavoro tecnico tattico agli ordini di mister Gotti e del suo staff. In avvio di seduta, dopo le fasi di attivazione, esercitazione sulle transizioni difensive ed offensive. A seguire la squadra ha svolto una partitella a tema a campo ridotto 11 vs 11, prima di proseguire la seduta con un lavoro per reparti che ha visto alternarsi, sul campo 2, prima difensori ed esterni e, poi, centrocampisti ed attaccanti. Contestualmente, nell'alternanza delle esercitazioni, l'altra parte del gruppo si è concentrata sulla fase di finalizzazione. Squadra al completo per mister Gotti che, dopo aver recuperato pienamente Stryger Larsen già ieri, ha riavuto in gruppo per tutta la seduta De Maio ed Ekong che, nella giornata di ieri, avevano lavorato a parte in quanto affaticati.