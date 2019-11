Serie A, live dai campi - Balotelli si allena. Gervinho in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

Atalanta di scena in Champions League questa sera nella sfida da dentro o fuori contro la Dinamo Zagabria.

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Toloi

BOLOGNA

Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblù che in preparazione a Napoli-Bologna di domenica hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo agli ordini di Sinisa Mihajlovic e del suo staff. Mattia Destro ha lavorato parte in palestra e parte con il gruppo, palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, Gary Medel ha seguito un programma di lavoro personalizzato, terapie per Federico Santander.

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

Squalificati:

BRESCIA

La 'battuta' del suo presidente Cellino e la bufera che ne e' scaturita, sembrano non aver lasciato residui in Mario Balotelli che anche oggi, come gia' ieri, si sta regolarmente allenando con il Brescia. L'uscita del numero uno del club lombardo ("Balotelli? E' nero, ma e' al lavoro per schiarirsi"), che oltretutto aveva riservato critiche anche pesanti al suo giocatore, aveva inizialmente infastidito il giocatore che poi pero' col passare delle ore avrebbe compreso toni e contesto. Non ha fatto commenti particolari e a tutti e' sembrato sereno, fuori e dentro al campo d'allenamento dove a livello lavorativo ha svolto due sedute con buona intensita': l'obiettivo e' cercare di riconquistarsi un posto dopo l'esclusione dall'elenco dei convocati per la partita con la Roma nella settimana che porta alla partita piu' attesa dai tifosi del Brescia, il derby con l'Atalanta. (ANSA).

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Giornata di riposo per il Cagliari all'indomani del pareggio a Lecce.

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

Squalificati: Olsen (4), Cacciatore.

FIORENTINA

La Fiorentina non perde tempo, e continua a preparare il prossimo incontro di campionato, la partita contro il Lecce di sabato sera. Quest'oggi unica seduta di allenamento programmata per la squadra, che si è ritrovata agli ordini dell'allenatore Vincenzo Montella nel primo pomeriggio.

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

Squalificati:

GENOA

Dopo il pareggio agrodolce di Ferrara, il focus si sposta sulla quattordicesima di campionato. Al Ferraris arriva il Torino, nell’anticipo di sabato 30 (h 18). E non è finita qui. Soltanto tre giorni dopo si torna nuovamente al ‘Tempio’. Questa volta per il quarto turno di Coppa Italia. Avversario l’Ascoli (martedì 3 dicembre, h 18), nel match che vale il passaggio agli ottavi di finale. Mister Motta ha convocato la squadra per mercoledì mattina, per dare il via al ciclo di sessioni che porterà all’impegno del weekend. E alla successiva partita nel giro di una manciata di giorni. Pronti per farsi trovare in palla e vendere cara la pelle, analizzando pregi e vizi dell’ultima sortita.

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

Squalificati:

INTER

Giornata di vigilia per i nerazzurri di Conte che sono partiti alla volta di Praga dove domani sfideranno lo Slavia nella quinta giornata di Champions League.

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

JUVENTUS

La Juventus di Maurizio Sarri scenderà in campo questa sera all'Allianz Stadium nella sfida contro l'Atletico Madrid in Champions League. Per ottenere il primo posto ai bianconeri basterà pareggiare per 0-0 o per 1-1.

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

Squalificati:

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un riscaldamento atletico suddiviso in stazioni, la squadra ha svolto una serie di torelli. A seguire ampia fase tecnica composta da un possesso palla con l’ausilio delle sponde. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Domani mattina è previsto l’allenamento di rifinitura.

Lazio-Udinese (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

LECCE

Con un allenamento, che i giallorossi hanno svolto questo pomeriggio al Via del Mare, è iniziata la preparazione in vista del prossimo impegno a Firenza (sabato alle 20:45). Hanno seguito un programma di lavoro differenziato Falco, Mancosu, Babacar, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic. Donati, come annunciato in mattinata nella nota diffusa a mezzo stampa, si è allenato agli ordini del tecnico Liverani.

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

Squalificati: Lapadula (2).

MILAN

Dopo aver risolto i problemi gastrointestinali che lo hanno fermato sabato sera contro il Napoli, Suso si è allenato regolarmente in gruppo nell'allenamento svolto questo pomeriggio a Milanello. Discorso diverso per Samuel Castillejo, che sta meglio, ma ancora non è rientrato a lavorare insieme al resto dei compagni.

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

Napoli a Liverpool dove domani affronterà i Reds in Champions League.

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

Squalificati:

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. L’allenamento è proseguito con un lavoro aerobico ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Gervinho ha lavorato con i compagni. Matteo Scozzarella si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo soleo di sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Terapie per Andreas Cornelius e Yann Karamoh. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese.

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

ROMA

La Roma si è allenata questa mattina a 48 ore dall'importante sfida di Europa League contro l'Istanbul Başakşehir. Dopo il consueto riscaldamento con torello, la squadra di Fonseca si è concentrata prettamente sulla tattica, concludendo la sessione con una partitella. Lavoro individuale per Pastore e Florenzi, con il terzino che ha accusato un affaticamento al flessore destro. Infine, si sono allenati a parte i vari Zappacosta, Cristante e Mirante.

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

Squalificati: Zaniolo.

SAMPDORIA

Due giorni e mezzo di riposo, poi si riparte. Claudio Ranieri e il suo staff hanno dato tempo alla Sampdoria di ricaricare le pile in vista del doppio impegno a Cagliari, tra campionato e Coppa Italia. Appuntamento dunque per la ripresa degli allenamenti domani pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco.

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

Squalificati:

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del lunch match di domenica in casa della Juventus. I neroverdi hanno lavorato divisi in due gruppi: da una parte palestra, lavoro metabolico e partitella su campo ridotto, dall'altra attivazione, esercitazioni tecnico tattiche ed allunghi. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Gian Marco Ferrari e Gianluca Pegolo.

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

Squalificati:

SPAL

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati: Missiroli.

TORINO

Doppio allenamento per il Torino con programma equamente suddiviso tra parte atletica e tecnica. Per quanto concerne il bollettino medico, Laxalt e Millico hanno smaltito i rispettivi infortuni e sono tornati in gruppo, terapie e lavoro differenziato per Belotti.

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

Squalificati:

UDINESE