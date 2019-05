Serie A, live dai campi - Dybala ed Emre Can in gruppo. Kean out

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Giornata di vigilia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Genoa. La squadra è scesa in campo per la rifinitura, mentre il tecnico ha prima parlato in conferenza stampa e poi diramato la lista dei convocati:

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Colpani, Delprato, Pasalic.

Attaccanti: Piccoli, Ilicic, Zapata, Barrow.

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: Gomez, Mancini, Masiello.

BOLOGNA

La squadra ha proseguito oggi la preparazione verso Bologna-Parma con un allenamento tattico, concluso con una partitella a tocchi liberi. Differenziato per Lyanco, terapie per Federico Mattiello.

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Dijks (2), Sansone, Poli

CAGLIARI

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita (2)

CHIEVOVERONA

Prosegue la marcia di avvicinamento alla 36^ giornata di Serie A Tim in programma lunedì 13 maggio alle ore 21.00, gara che metterà di fronte ai gialloblù la formazione nerazzurra dell’Inter. Mister Domenico Di Carlo, assieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra, dopo un’attivazione fisica iniziale, svariati torelli. La seduta è proseguita poi con numerose esercitazioni su palle inattive.

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: Diousse.

EMPOLI

Allenamento al mattino per gli azzurri al sussidiario in vista della sfida contro la Sampdoria, sfida da non sbagliare per continuare a inseguire il sogno salvezza. Domani la squadra di Andreazzoli tornerà in campo nel pomeriggio prima della partenza per Genova.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

FROSINONE

Frosinone-Udinese (domenica ore 15)

Squalificati: Sportiello

GENOA

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: -

INTER

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: D'Ambrosio, Brozovic.

JUVENTUS

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della sfida contro la Roma di domenica 12 maggio. Durante la seduta di questa mattina, incentrata sulla tattica da adottare all'Olimpico, Alex Sandro, Bentancur, Dybala ed Emre Can hanno lavorato con il gruppo, mentre all'allenamento non ha preso parte Kean, fermato da una sindrome influenzale.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: Bernardeschi

LAZIO

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: -

MILAN

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Paquetà (3)

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la SPAL a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha svolto attivazione in avvio, di seguito torello. Successivamente esercitazioni di cross e conclusioni in porta con chiusura dedicata a un mini torneo di calcio tennis. Diawara ha svolto lavoro completo col gruppo, differenziato per Maksimovic.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

PARMA

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Kucka, Barillà.

ROMA

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Penultimo allenamento settimanale a Bogliasco per la Sampdoria. Sul campo 2 del “Mugnaini” i blucerchiati, con il contributo di dieci ragazzi della Primavera, hanno svolto esercitazioni tattiche finalizzate alla preparazione della sfida di domenica con l’Empoli. Per concludere sviluppo delle palle inattive. Joachim Andersen è stato sottoposto ad una seduta individuale specifica.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: -

SPAL

Allenamento mattutino per la SPAL di Leonardo Semplici che dopo aver raggiunto la salvezza cercherà di togliersi un'altra grande soddisfazione nella sfida contro il Napoli al Mazza, per far vivere ai propri tifosi un altro giorno da non dimenticare.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura mattutina cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati –la partenza per il ritiro prepartita.

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: Rincon.

UDINESE