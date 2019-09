Serie A, live dai campi - Higuain non preoccupa. Per Muriel niente lesioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Niente di grave per Luis Muriel. Gli esami a cui s'è sottoposto quest'oggi l'attaccante colombiano, all'indomani dell'infortunio rimediato contro il Genoa, hanno scongiurato infortuni gravi al ginocchio sinistro. Domani Gasperini valuterà le sue condizioni, ma difficilmente l'ex Fiorentina verrà rischiato per la sfida contro la Dinamo Zagabria, esordio assoluto degli orobici in Champions League. La squadra s'è già allenata questa mattina, domani l'ultimo allenamento a Zingonia prima della partenza per la Croazia.

Prossima partita Dinamo Zagabria-Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti (Kjaer), Masiello; Hateboer (Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Dopo il successo di ieri, questa mattina la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole in preparazione della sfida contro la Roma. Seduta defaticante fra palestra e campo per i titolari di Brescia, allenamento più intenso per gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Danilo.

Prossima partita Bologna-Roma: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Prossima partita Udinese-Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Prossima gara Cagliari-Genoa: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA

Prossima gara Atalanta-Fiorentina.

GENOA

A margine delle valutazioni effettuate dopo la gara di ieri, la squadra è tornata in campo sotto le direttive di mr. Andreazzoli. Tredici i giocatori che hanno sostenuto un piano di lavoro completo in un clima ancora estivo. Dopo l’introduzione del tecnico per loro attivazione, corse, addestramenti e partitella a campo ridotto. Allenamento integrale inoltre per i portieri Jandrei e Marchetti. Gli elementi che hanno affrontato l’Atalanta han svolto esercitazioni di recupero. Martedì il team tornerà ad allenarsi compatto, per avvicinarsi alla sfida con il Cagliari distante quattro giorni.

Prossima gara Cagliari-Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Prossima gara Juventus-Hellas Verona.

INTER

Prossima gara Inter-Slavia Praga: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

In tarda mattinata, Douglas Costa e Miralem Pjanic sono stati sottoposti ad accertamenti e nel pomeriggio si capirà l'entità dei loro acciacchi fisici. Per il brasiliano c'è pessimismo mentre il bosniaco resta in dubbio. Higuain, invece, ha rimediato solo una botta e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Prossima gara Atletico Madrid-Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala (Bernardeschi), Higuain, Ronaldo.

LAZIO

La Lazio si è allenata questa mattina, tutto il gruppo al completo compreso Luiz Felipe. Per la sfida di Europa League contro il Cluj solito ballottaggio come terzo di difesa (Vavro più di Bastos). Lazzari a destra (Marusic è squalificato) ed esordio di Jony a sinistra. Riposerà Luis Alberto. Davanti Correa con uno tra Caicedo e Immobile

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

Il Lecce scenderà in campo questa sera a Torino contro i granata di Walter Mazzarri: clicca qui per la probabile formazione.

MILAN

Giornata di riposo per il Milan all'indomani del successo conseguito al Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie a un rigore trasformato da Piatek.

Prossima gara Milan-Inter: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

E' già giornata di vigilia per Carlo Ancelotti. Domani, la squadra partenopea esordirà nella Champions League 2019/20 contro i campioni d'Europa in carica. Alle 17.00, dopo la conferenza stampa, ci sarà la seduta di rifinitura.

Prossima gara Napoli-Liverpool: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Llorente.

PARMA

Il Parma Calcio riprenderà ad allenarsi al Centro Sportivo di Collecchio nel pomeriggio di martedì 17 settembre (ore 16.00 a porte aperte).

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Dopo il successo contro il Sassuolo, la Roma di Fonseca è subito tornata in campo in vista della sfida contro l'Istanbul Başakşehir. Dopo aver lavorato inizialmente in palestra, la squadra è scesa in campo per un torello e per una parte tattica. Lavoro individuale per Perotti, Zappacosta, Ünder e Smalling. Chi ha preso parte alla gara di ieri effettua un allenamento defaticante.

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

La Sampdoria riprenderà gli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di martedì, quando Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi cominceranno a preparare la gara interna contro il Torino.

Prossima gara Sampdoria-Torino: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Prossima gara Sassuolo-SPAL.

SPAL

Giornata di riposo per la squadra di Leonardo Semplici, che riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani.

Prossima gara Sassuolo-SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Il Torino scenderà in campo questa sera all'Olimpico contro il Lecce: clicca qui per la probabile formazione.

UDINESE

Giorno libero per l'Udinese, che dopo la seduta di scarico avvenuta nella giornata di ieri tornerà ad allenarsi domani.

Prossima gara Udinese-Brescia.