Serie A, live dai campi - Inter, squadra divisa in due nella seduta di oggi

ATALANTA

La squadra, in vista della sfida di domenica al Gewiss Stadium (inizio ore 15), ha sostenuto una seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Kjaer, Palomino e Zapata, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Per tutti gli altri palestra, lavoro sul campo e partitelle. Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Atalanta-Udinese (domenica 27 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

BOLOGNA

Allenamento sotto la pioggia questo pomeriggio a Casteldebole a tre giorni da Bologna-Sampdoria: riscaldamento atletico poi lavoro tattico per i rossoblù di Mihajlovic. Terapie per Takehiro Tomiyasu, Gary Medel e Mattia Destro, seduta differenziata per Mitchell Dijks.

Bologna-Sampdoria (domenica 27, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Genoa-Brescia (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Il Cagliari si è allenato questa mattina ad Assemini in preparazione della gara contro i granata in programma domenica (ore 15) allo stadio “Olimpico - Grande Torino”. Sotto gli occhi del Presidente Giulini, che ha assistito a tutto l’allenamento da bordo campo, i rossoblù hanno svolto prima la fase di attivazione, poi la parte tattica: focus sugli sviluppi offensivi. La seduta è proseguita con una partitella per concludersi con una serie di esercitazioni sui calci piazzati. Il capitano Ceppitelli è rientrato in gruppo, anche Fabrizio Cacciatore ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Parzialmente in gruppo Lykogiannis.

Torino-Cagliari (domenica 27 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita (Rog); Nainggolan; Joao Pedro (Castro), Simeone.

FIORENTINA

Di seguito le immagini pubblicate dal club sull'allenamento di oggi:

Fiorentina-Lazio (domenica 27 ottobre, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Il Genoa si è allenato in mattinata a due giorni dalla sfida al Brescia: dopo l’attivazione iniziale e una lunga sessione di esercitazioni singolari, i giocatori sono stati divisi in due schieramenti per la partitella a metà campo. In conclusione le rifiniture. A carte coperte il mister sta procedendo per la sua strada. Nessuna nuova a livello di infermeria. Dopo pranzo i componenti lo staff si sono ritirati negli uffici per sviluppare il lavoro che li attende.

Genoa-Brescia (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Romero, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Lerager; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Sassuolo (venerdì 25, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Giornata uggiosa ad Appiano Gentile. Sui campi del Centro Sportivo Suning, l'Inter di Antonio Conte è tornata a lavorare in mattinata, all'indomani della sfida contro il Borussia Dortmund. Seduta di scarico per i giocatori scesi in campo a San Siro per la gara di Champions League. Tutti gli altri, invece, hanno svolto esercizi di tecnica individuale, una seduta tattica e una partitella finale a campo ridotto, con molti ragazzi della Primavera arruolati.

Inter-Parma (sabato 26, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku.

JUVENTUS

Sabato pomeriggio (ore 15:00) la Juve torna al “Via Del Mare”, a distanza di quasi 8 anni dall’ultimo precedente in casa dei gialloblù (vittoria 0-1 con rete di Matri). Una sfida, quella con il Lecce, che gli uomini di Maurizio Sarri hanno preparato questa mattina, con una seduta di allenamento al JTC.

Lecce-Juventus (sabato 26, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado (Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Sono 20 i convocati di Simone Inzaghi per la sfida della Lazio sul campo del Celtic. Assenti come previsto Luis Alberto e Radu, presente invece Immobile, che dovrebbe però andare in panchina. Di seguito l'elenco:

Portieri: Strakosha, Guerrieri, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Fiorentina-Lazio (domenica 27 ottobre, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Bastos); Marusic (Lazzari), Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

È proseguita sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA la preparazione dei giallorossi, prima della rifinitura di domani mattina a porte chiuse allo allo stadio Via del Mare. Nell'allenamento di questo pomeriggio tutti i giallorossi hanno lavorato in gruppo agli ordini del tecnico Liverani.

Lecce-Juventus (sabato 26, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

La squadra si è ritrovata in mattinata a Milanello per la colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare inizio all'allenamento odierno. All'orizzonte la trasferta di domenica a Roma, dove i rossoneri sono attesi dai giallorossi all'Olimpico alle 18.00. Il gruppo ha svolto tutta la fase di riscaldamento in palestra prima di uscire sul campo per proseguire nel lavoro di attivazione muscolare, con esercizi dedicati alla reattività e una serie di allunghi sui 30 metri. Terminata la prima parte di lavoro atletico, i giocatori si sono spostati sul campo ribassato dove mister Pioli ha dato il via alla fase tattica della sessione.

Roma-Milan (domenica 27 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Calabria e Castillejo.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Biglia, Paquetà, Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro la SPAL: dopo la riunione sul campo 1, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una seduta atletica iniziale e successivamente in allenamento tecnico individuale, seguito da esercitazioni cross e tiro. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in palestra in seguito all'infrazione alla costola subita dopo la gara col Verona. Maksimovic ha fatto parte del lavoro in gruppo e parte differenziato. Mario Rui e Hysaj proseguono nella loro tabella di recupero personalizzata.

SPAL-Napoli (domenica 27 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Mertens, Milik.

PARMA

Come annunciato ieri, oggi il centravanti e capocannoniere del Parma Andreas Cornelius si è sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso: lo stesso infortunio che ha colpito Bruno Alves alla vigilia della sfida contro il Genoa e che dovrebbe tenere il lusitano ai box per tre-quattro settimane circa. Inoltre, questa mattina il giocatore Alberto Grassi è stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio destro da parte del Dottor Paolo Adravanti presso l’Ospedale “Città di Parma”, in presenza del Coordinatore dell’Area Medica del Parma Calcio 1913 Giulio Pasta. L’intervento è perfettamente riuscito.

Inter-Parma (sabato 26, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kucka, Kulusevski.

ROMA

Oggi in campo per la sfida di Europa League.

Roma-Milan (domenica 27 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Kluivert.

Probabile formazione (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Perotti, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

SAMPDORIA

In un pomeriggio d’intensa pioggia e di vento, quarto allenamento settimanale per la Sampdoria in preparazione alla trasferta di Bologna. Sul campo 1 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff hanno organizzato una seduta intensa da circa 60 minuti: riscaldamento atletico, esercitazione tecnico-tattica a pressione, partitella finale. Aggregato il portiere Lorenzo Avogadri. Tabelle. Risolto il problema gastroinfluenzale, Fabio Depaoli è ritornato al campo, ma considerate le avversare condizioni climatiche è stato sottoposto ad una seduta aerobica in palestra. Karol Linetty, secondo le tabelle di recupero agonistico, ha svolto una prima parte della seduta con il gruppo. Terapie, fisioterapia e lavoro personalizzato per Andrea Seculin.

Bologna-Sampdoria (domenica 27, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

In vista della sfida di domani, tra Hellas Verona e Sassuolo, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi continua ad avere diversi problemi in difesa, con Ferrari e Chiriches che continuano a non far parte dell'elenco di convocati diffuso dal club. Di seguito i giocatori chiamati per la trasferta in Veneto:

Portieri: Consigli, Russo, Turati.

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traorè.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.

Hellas Verona-Sassuolo (venerdì 25, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

SPAL-Napoli (domenica 27 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Felipe; Sala, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti cui non ha preso parte Berenguer: per l’esterno spagnolo ancora terapie, post infortunio di sabato scorso alla caviglia sinistra.

Torino-Cagliari (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.

UDINESE

Lavoro al mattino per l'Udinese quest'oggi sui campi del Bruseschi. Dopo aver completato le fasi di attivazione in palestra, la squadra si è spostata al centro sportivo per completare il riscaldamento. Archiviata questa fase, via al lavoro sul possesso palla e sulla finalizzazione. L'allenamento è poi proseguito con un supplemento di lavoro a secco prima delle classiche partitelle di fine seduta. Ancora percorso personalizzato per Stryger Larsen.