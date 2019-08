Serie A, live dai campi - Juve, Ramsey ko. Torino in Inghilterra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la prima giornata, le squadre della Serie A guardano già alla seconda partita di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (3)

CAGLIARI

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati:

FIORENTINA

Seduta mattutina per la Fiorentina che ha continuato la preparazione in vista della gara contro il Genoa, prima trasferta stagionale della formazione di Vincenzo Montella. Presente alla seduta anche il presidente gigliato Rocco Commisso.

🇮🇹 La famiglia #Commisso a seguire la seduta dei viola

🇺🇸 Rocco Commisso and his family watching the Fiorentina training session #ForzaViola pic.twitter.com/xqvlnjp8IW — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 28, 2019

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: Pawel Dawidowicz

INTER

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Sabato sera, alle 20:45 la Juventus ospiterà il Napoli per la seconda giornata di campionato e con il passare dei giorni cresce l'attesa e aumenta la concentrazione. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC per lavorare in vista del big match e dopo un riscaldamento tecnico, si sono concentrati sugli aspetti tecnico-tattici della gara, provando i movimenti da replicare sabato all'Allianz Stadium. Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia. Domani si replica e la squadra sarà nuovamente in campo alla Continassa al mattino, per proseguire la preparazione.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

LAZIO

Seduta mattutina per la Lazio che alle ore 9:30 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. I biancocelesti hanno svolto inizialmente un riscaldamento tecnico alternato ad un lavoro aerobico per poi dedicarsi ad un lavoro su velocità, scatti, cambi di direzione e forza a quattro stazioni. Successivamente, è andata in scena un’ampia fase tattica in vista della partita di domenica prossima con la Roma. L’allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto.

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

LECCE

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e serie di torelli, successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni: cross e tiri in porta.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

Udinese-Parma (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

ROMA

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Il Torino di Walter Mazzarri è arrivato oggi in Inghilterra dove domani affronterà il Wolverhampton andando alla caccia dell'impresa dopo il 2-3 dell'andata. Non ci sarà Nkoulou, non convocato dal tecnico dopo le ultime vicissitudini legate anche al mercato.

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE