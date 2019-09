Serie A, live dai campi - Juventus, tra i convocati ci sono Pjanic e Danilo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

L'Atalanta è in partenza in questi minuti per Zagabria, dove domani esordirà in Champions League contro la Dinamo. C’è Muriel, anche se non al 100%, ma probabilmente il tecnico Gasperini confermerà Zapata nell'undici iniziale. Per quanto riguarda il resto della formazione, Castagne è in ballottaggio con Hateboer, con quest’ultimo favorito. Alle 18:30 allenamento ufficiale che sarà più una sgambata visto che la squadra si è allenata stamattina a Zingonia.

Prossima partita Dinamo Zagabria-Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti (Kjaer), Masiello; Hateboer (Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti verso la partita con la Roma è prevista per domani alle 15 con una seduta di lavoro a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

Prossima partita Bologna-Roma: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Prossima partita Udinese-Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Prossima gara Cagliari-Genoa: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA

Prossima gara Atalanta-Fiorentina.

GENOA

Prossima gara Cagliari-Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Prossima gara Juventus-Hellas Verona. Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic: Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER

Prossima gara Inter-Slavia Praga: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Buone notizie per Sarri in vista della sfida di domani contro l'Atletico Madrid con il recupero di Danilo e Pjanic dopo lo stop contro la Fiorentina. Non ce la fa invece Douglas Costa, che dunque non recupera come ampiamente previsto e non sarà della partita. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati bianconeri per la prima sfida di Champions League:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

Prossima gara Atletico Madrid-Juventus:

LAZIO

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

Prossima gara Lecce-Napoli: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

MILAN

Prossima gara Milan-Inter: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

Prossima gara Napoli-Liverpool: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Llorente.

PARMA

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare l'esordio in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir, in programma giovedì alle 21:00.

La squadra ha lavorato inizialmente in sala video, per poi svolgere attivazione muscolare, torello diviso in due gruppi e una parte tattica. L'allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto. Lavoro individuale in campo per Zappacosta e Smalling. Cetin è rimasto a casa per sindrome influenzale mentre Perotti e Ünder hanno svolto terapie e palestra.

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

Prossima gara Sampdoria-Torino: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Prossima gara Sassuolo-SPAL. Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

SPAL

Reduce dalla vittoria sulla Lazio di Simone Inzaghi, la SPAL è tornata ad allenarsi al centro sportivo di via Copparo. Nella prima e unica giornata di lavoro a porte aperte infatti, davanti ai propri tifosi e agli occhi di mister Leonardo Semplici, i biancazzurri hanno svolto una prima parte di seduta con esercizi atletici, per poi dedicarsi alla consueta partitella undici contro undici. Attività regolare per tutto il gruppo, a eccezione di Salamon - che non rientra nelle gerarchie del mister fiorentino - e Felipe, che ha preferito smaltire le fatiche del match giocato contro i biancocelesti con un programma differenziato.

Prossima gara Sassuolo-SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Sessione defaticante e lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri sera contro il Lecce, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione di Walter Mazzarri. Come già annunciato Nicolas Nkoulou è tornato ad allenarsi in gruppo; test fisici per Vittorio Parigini, in previsione del suo rientro, mentre Cristian Ansaldi ha proseguito il suo programma personalizzato.

Prossima gara Sampdoria-Torino: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE

Prossima gara Udinese-Brescia.