Serie A, live dai campi - Lazio, Jony ok. Parma, differenziato per Darmian

Nella settimana dedicata alla sosta per le Nazionali, andiamo a vedere lo status fisico delle 20 squadre di Serie A.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Insieme ad alcuni ragazzi della Primavera di Troise, la squadra ha continuato gli allenamenti questa mattina. Lavoro atletico e prove tattiche per i rossoblù di Mihajlovic, con Jerdy Schouten nuovamente in gruppo. Domani alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli la squadra affronterà in una partita amichevole gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana. La gara si svolgerà su un campo non visibile al pubblico per lavori di rizollatura del terreno principale.

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Medel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander.

BRESCIA

Concluso l'allenamento pomeridiano per il Brescia al centro sportivo di Torbole Casaglia.

Domani alle ore 15:00 presso lo stadio di Orzinuovi, in via Brunelleschi, il Brescia disputerà un'amichevole contro i serbi del Vojvodina.

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Saponara, Romero e Biraschi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Pajac, Zapata, El Yamiq, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Stepinski.

INTER

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi; Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Secondo allenamento settimanale per i giocatori rimasti a Torino in questi giorni di pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali.

Dopo l’allenamento di ieri, svoltosi nel pomeriggio, il JTC ha visto lavorare la Juve nella tiepida e soleggiata mattinata di oggi. Atletica e lavoro sul campo per i bianconeri, e appuntamento fissato a domani, sabato, sempre al mattino.

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Altro allenamento alle spalle, il penultimo della settimana di sosta. L’ultimo, domani mattina, sarà un’amichevole in famiglia con la Primavera. Stamattina, per implementare la rosa orfana dei nazionali, Simone Inzaghi aggrega proprio tre baby di Menichini: De Angelis, Falbo e Nimmermeer. Insieme a loro anche Djavan Anderson, Casasola e Durmisi, i tre fuori dal progetto ma utilizzati durante questo periodo di stop del campionato. In gruppo si rivede Jony, bloccato fino a ieri pomeriggio da un forte attacco influenzale. Intera seduta in gruppo per lo spagnolo: riscaldamento, fase di possesso palla e le partitelle 2 contro 2 a spazi ridotti. Non si vedono sul campo, invece, Correa e Lukaku. Soltanto differenziato per Caicedo: l’ecuadoriano non ha toccato il pallone, ma ha svolto un lavoro di corsa a parte insieme al preparatore atletico Bianchini. Rientro anticipato negli spogliatoi per Proto a causa di un problema a un polso. (lalaziosiamonoi.it)

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati: Lucas Leiva Pezzini.

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati: Calabria e Castillejo.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 19 ottobre con Napoli-Verona, ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito esercitazioni individuali 1 contro 1. In chiusura partita con l'ausilio delle sponde.

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e frequenza. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Lavoro differenziato per Matteo Darmian e Vincent Laurini. Assenti Andreas Cornelius, Kastriot Dermaku, Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, sabato 12 ottobre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Wolfsberger (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Ancor priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, la Sampdoria si è allenata questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Sul campo 1 Angelo Palombo ha diretto una seduta tecnica articolata attorno a lavori atletici, alla quale hanno preso parte tutti i calciatori disponibili, compreso Gonzalo Maroni. In permesso Gastón Ramírez, Karol Linetty si è diviso tra piscina e palestra. Andrea Seculin è invece alle prese con una sofferenza al polpaccio destro ed è stato sottoposto a terapie e fisioterapia: al suo posto è stato aggregato il Primavera Lorenzo Avogadri. Domani, ancora al mattino, è in programma il sesto ed ultimo allenamento settimanale.

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.

SPAL

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati: Strefezza.

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Udinese-Torino (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

UDINESE

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, allenamento mattutino per i bianconeri sui campi del Bruseschi. Dopo le prima fasi di attivazione muscolare con e senza palla, via alle prove tattiche di mister Tudor. Lavoro differenziato in campo per Becao, sulla via del recupero dopo il risentimento muscolare della scorsa settimana. Appuntamento domani alle ore 15 alla Dacia Arena per Udinese - Venezia.