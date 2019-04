Serie A, live dai campi - Milan, Kessie in gruppo. Dybala e Mandzukic ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questa sera l'Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo nella sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia contro il Bologna, a caccia di punti fondamentali per la corsa alla Champions League.

BOLOGNA

Sfida da non sbagliare per i rossoblù che contro l'Atalanta dovranno cercare i tre punti per rispondere alle altre squadre in lotta per la salvezza che hanno vinto o pareggiato tra ieri e martedì. Mihajlovic alla ricerca della quarta vittoria consecutiva.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Ultimissima, flebile, chance di tenersi attaccati al treno salvezza per la squadra di Mimmo Di Carlo che questa sera scenderà in campo alle ore 19 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa ed erano presenti anche Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Douglas Costa, Sami Khedira e Juan Cuadrado. Questa è sicuramente un ottima notizia per Massimiliano Allegri che dovrebbe recuperarli per sabato.

16.49 - Aggiornamenti dalla Continassa: i bianconeri si sono allenati questa mattina: parzialmente in gruppo Dybala, Douglas Costa e Cuadrado. Recuperato Mandzukic, migliora anche Khedira: in attesa di novità su Cristiano Ronaldo, riavere il tedesco per Amsterdam è una delle speranze del tecnico livornese.

LAZIO

Seduta a ranghi ridotti per la Lazio che, nel giorno successivo alla trasferta di Ferrara, si è ritrovata subito in campo per iniziare a preparare la sfida dell’Olimpico di domenica pomeriggio con il Sassuolo. Gli uomini non utilizzati da Simone Inzaghi in occasione della partita di ieri si sono ritrovati sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello, mentre il resto della rosa ha lavorato all’interno dell’area tecnica.Al termine di un’iniziale messa in moto caratterizzata da esercizi aerobici, i biancocelesti hanno effettuato una serie di torelli e conclusioni in porta dal limite dell’area per poi effettuare una partita in famiglia con la Primavera.

MILAN

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Franck Kessie: il centrocampista ivoriano ha svolto oggi una prima parte dell'allenamento a parte e poi si è aggregato al resto del gruppo, lavorando per quasi tutta la seduta con i compagni. Il giocatore dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Gattuso per il match di sabato in casa della Juventus. Lo riferisce Sky Sport.

NAPOLI

PARMA

ROMA

Claudio Ranieri ritrova Stephan El Shaarawy. Il Faraone è tornato a lavorare in gruppo dopo il problema al polpaccio, che l'ha tenuto fuori negli ultimi match. Un rientro importante in un momento delicato, con la Roma che rischia di dire addio alla qualificazione in Champions.

SAMPDORIA

Dopo il riposo in hotel al rientro dalla trasferta di Torino, la Sampdoria ha iniziato questa mattina a preparare la gara di sabato sera con la Roma. Al “Mugnaini” di Bogliasco è andato in scena un allenamento a due velocità: rigenerativo per i blucerchiati maggiormente impiegati con i granata (compreso Omar Colley per il quale sono state escluse lesioni alla mandibola), sviluppo della forza individuale in palestra e seduta tecnica sul campo 2 sotto un’intensa pioggia per tutti gli altri disponibili. Percorsi individuali di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari (anche tecnico-aerobico sul campo) e Albin Ekdal (solo in palestra). Domani, venerdì, è in agenda penultima seduta pomeridiana prima della sfida con i giallorossi.

SASSUOLO

Alle ore 19 la squadra di De Zerbi scenderà in campo nella sfida della trentesima giornata contro il ChievoVerona. Ai neroverdi servono punti per tirarsi di nuovo fuori dalla zona calda, visti i tanti punti fatti dalle avversarie tra martedì e ieri.

SPAL

TORINO

Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino in vista della sfida di sabato contro il Parma. Doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i calciatori reduci dalla sfida di ieri contro la Sampdoria, tecnico sul campo secondario per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE