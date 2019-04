Serie A, live dai campi - Napoli, in gruppo Chiriches, Ghoulam e Ospina

Barak: fastidio alla schiena, campionato finito : problema al polpaccio, rientro per la 32a Behrami

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.22 - Archiviata la vittoria di ieri sul Bologna, i nerazzurri sono già tornati al lavoro questo pomeriggio per preparare il prossimo impegno di campionato: Inter-Atalanta in programma domenica alle 18 allo stadio Meazza di Milano. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri sera. Toloi e Varnier hanno lavorato a parte. Domani è in programma una seduta a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

IN OTTICA INTER - Un solo giocatore indisponibili per la sfida del Meazza: Duvan Zapata, squalificato.

BOLOGNA

IN OTTICA CHIEVOVERONA

CAGLIARI

17.55 - Dopo una seduta video, il gruppo ha svolto sviluppi offensivi e difensivi in preparazione alla gara. Quindi la parte tecnica, con cross e conclusioni in porta. Luca Pellegrini ha lavorato regolarmente con la squadra. Domani si replica con una nuova seduta di allenamento. Al termine, alle 12.15, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro la SPAL; la conferenza stampa potrà essere seguita in diretta streaming nei nostri canali

IN OTTICA SPAL - Fuori Darijo Srna per squalifica e Lucas Castro per infortunio.

CHIEVOVERONA

IN OTTICA BOLOGNA

EMPOLI

IN OTTICA UDINESE

FIORENTINA

IN OTTICA FROSINONE

FROSINONE

IN OTTICA FIORENTINA

GENOA

18.41 - Doppia seduta per il Genoa al Signorini: dopo l’assaggio mattutino in palestra e la riunione in sala video, la squadra ha lavorato nel corso del pomeriggio sotto l’aspetto della tattica, delle coperture difensive e delle finalizzazioni in attacco. Programma differenziato per Dalmonte e più lungo per i portieri.

IN OTTICA NAPOLI - Ervin Zukanovic e Cristian Romero sono squalificati dopo il ko contro l'Inter, mentre Oscar Hiljemark rimane l'unico indisponibili per infortunio.

INTER

18.29 - In vista della sfida di domenica alle 18 al "Meazza" contro l'Atalanta, la squadra si è ritrovata in mattinata. Dopo il riscaldamento all'interno della palestra i nerazzurri hanno raggiunto il campo per una partitella con le porticine seguita da ripetute e lavoro tattico

IN OTTICA ATALANTA - Problemi in difesa per Spalletti, che deve rinunciare ancora a Šime Vrsaljko e a Stefan de Vrij. Ancora out anche Lautaro Martinez.

JUVENTUS

IN OTTICA MILAN

LAZIO

16.40 - Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la formazione guidata da Simone Inzaghi ha svolto una serie di esercitazioni tattiche in vista del match in programma domenica prossima allo Stadio Olimpico di Roma con il Sassuolo. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.

IN OTTICA SASSUOLO - Ancora in dubbio Stefan Radu, mentre Jordan Lukaku si allena ancora a parte: non ci sarà contro il Sassuolo.

MILAN

14.30 - Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Portieri: A. Donnarumma, Reina, Soncin.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Borini, Calhanoglu.

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

IN OTTICA JUVENTUS - Fuori Lucas Paquetà per infortunio, così come Gigio Donnarumma e il lungodegente Giacomo Bonaventura. Anche Andrea Conti rinuncia alla sfida per affaticamento muscolare.

NAPOLI

18.44 - Ultime da Castelvolturno: a squadra ha svolto riscaldamento e torello in avvio. Di seguito lavoro tecnico-tattico. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con svolgimento di gioco e tiri in porta. Chiriches, Ghoulam e Ospina hanno svolto allenamento completo. Per Insigne prima parte col gruppo e seconda fase dedicata alla tabella personalizzata di lavoro.

IN OTTICA GENOA - Detto di Lorenzo Insigne, potrebbero tornare tra i disponibili Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam e David Ospina. Per i tre però appare difficile un'occasione da titolare. Raul Albiol e Amadou Diawara sono sicuramente fuori causa.

PARMA

16.01 - Nessuna novità nei convocati di mister Roberto D'Aversa per il match di domani che vedrà i crociati affrontare il Torino di Walter Mazzarri. Non recuperano Gervinho e Bruno Alves, mentre restano out i lungodegenti Jonathan Biabiany e Roberto Inglese. Oltre ai recenti infortunati, il mister ducale deve fare i conti con la lunga assenza di Grassi, che ha già concluso in anticipo la sua stagione. Sono dunque 22 i crociati convocati per questa gara delicata, di seguito la lista completa:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.

Difensori: Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Ceravolo, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA TORINO - Oltre ad Alberto Grassi, fuori Gervinho e Bruno Alves e restano out anche i lungodegenti Jonathan Biabiany e Roberto Inglese.

ROMA

15.38 Niente convocazione per Santon e Perotti dopo gli infortuni subiti durante la partita contro la Fiorentina. Non recupera Pastore, mentre torna tra i convocati El Shaarawy. Ecco la lista diramata dal tecnico della Roma Ranieri in vista del match contro la Sampdoria:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy.

17.02 - Aggiornamento sulle condizioni di due giocatori infortunatisi nella gara contro la Fiorentina: a Davide Santon è stata diagnosticata una lesione miotendinea al bicipite femorale sinistro, prognosi tra le quattro e le cinque settimane. Diego Perotti invece non ha lesioni, verrà monitorato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo del club è rimetterlo in gruppo prima di Roma-Udinese.

IN OTTICA SAMPDORIA - Fuori per infortunio Davide Santon e Diego Perotti, così come Ante Coric e Alessandro Florenzi.

SAMPDORIA

18.50 - Sono tre i calciatori che hanno svolto sessioni di recupero agonistico precedute da terapie e fisioterapia: Edgar Barreto e Gianluca Caprari hanno alternato forza e aerobica-tecnica sul campo, palestra per Albin Ekdal. Domani, sabato, ultima rifinitura mattutina, al termine della quale Marco Giampaolo diramerà la lista dei calciatori convocati per la sfida con i giallorossi

IN OTTICA ROMA - Edgar Barreto e Gianluca Caprari si avvicinano al rientro, ma sono ancora indisponibili. Come loro, Albin Ekdal.

SASSUOLO

18.53 - Questo pomeriggio il Sassuolo Calcio è tornato subito al lavoro allo Stadio Ricci per preparare la sfida di domenica in casa della Lazio. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri al Mapei Stadium, per il resto della squadra riscaldamento, prevenzione in palestra, esercitazioni tecnico tattiche per la conclusione in porta e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Claud Adjapong e Marlon.

IN OTTICA LAZIO - Claud Adjapong e Marlon ancora in disparte, sono gli unici indisponibili per De Zerbi.

SPAL

IN OTTICA CAGLIARI -

TORINO

14.34 - Questa la lista dei convocati del Milan di Rino Gattuso per la sfida contro il Parma in programma per domani alle 15 al Tardini. Squalificati Aina e Lukic, out anche il giovane Millico e Iago Falque, anche Silvestri non è al top ma stringerà i denti per andare almeno in panchina.

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Baselli, Kone, Meite, Parigini, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Berenguer, Damascan, Zaza.

IN OTTICA PARMA - Fuori dai convocati Ola Aina e Sasa Lukic, out anche il giovane Vincenzo Millico e Iago Falque, anche Lorenzo De Silvestri non è al top ma stringerà i denti per andare almeno in panchina.