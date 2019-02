Serie A, live dai campi - Parma, Dimarco salta la sfida da ex all'Inter

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

BOLOGNA

16.23 - Una seduta essenzialmente tattica si è tenuta questa mattina a Casteldebole a due giorni dalla partita con il Genoa, con prove di calci piazzati e lavoro conclusivo in palestra. Federico Santander si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata. Terapie per Riccardo Orsolini e per Lyanco, così come per Nehuen Paz a causa di una lombalgia.

IN OTTICA GENOA - Recupero impossibile per Lyanco, mentre Sansone è a posto. Santander potrebbe farcela alla luce delle notizie di oggi, mentre Orsolini rimarrà fuori per almeno tre settimane.

CAGLIARI

15.33 - La squadra è scesa in campo alla Sardegna Arena iniziando la seduta con un’attivazione senza palla. Tecnica a coppie, lavoro tattico: focus su entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Ultima parte dedicata ai cross con conclusioni in porta. Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore e Alberto Cerri, terapie per Cyril Théréau.

IN OTTICA MILAN - Bradaric sarà disponibile, certi invece di non esserci contro il Milan Birsa (frattura avambraccio sinistro), Cacciatore, Castro, Cerri, Thereau e Klavan, quest'ultimo out fino ad aprile.

CHIEVOVERONA

In campo stasera per la sfida alla Roma.

EMPOLI

14.00 - Nonostante gli azzurri siano reduci da una gara giocata ieri sera, e che il prossimo match ufficiale sarà il 17 Febbraio, oggi la squadra sarà a lavoro per sostenere il primo allenamento in vista della sfida contro il Sassuolo. Il gruppo dovrebbe però avere il “libero” domenica e lunedi, in giornata arriverà il programma ufficiale (pianetaempoli.it).

FIORENTINA

16.53 - Pioli ha parlato dei problemi difensivi della squadra: "Sia Hugo che Laurini hanno avuto dei problemi. Il brasiliano non si è allenato ancora con la squadra e vedrò domani mattina. Cercherò fino all'ultimo di recuperarli ma fino a domani non lo potrò sapere. Abbiamo preparato la gara nel miglior modo possibile".

IN OTTICA NAPOLI - Benassi e Milenkovic out per squalifica, mentre Vitor Hugo si è allenato a parte per problemi all'adduttore e oggi si è aggiunto ai giocatori in dubbio anche Laurini: problemi in difesa dunque per Pioli.

FROSINONE

GENOA

17.02 - A due giorni dal lunch-match la squadra è tornata ad allenarsi, dopo l’abituale riunione in sala video, per smarcare una sessione infarcita di nozioni tattiche. Quasi due ore sul terreno di gioco, dedicate allo sviluppo degli schemi provati in settimana e alle (contro)misure per le palle inattive. Bessa si è allenato regolarmente e sarà a disposizione di mister Prandelli, al contrario dello squalificato Romero e degli indisponibili Favilli e Mazzitelli.

IN OTTICA BOLOGNA - Favilli (stiramento muscolare) non sembra recuperabile, ben più grave il problema per Hiljemark, che ha già terminato la sua stagione. Non sarà della sfida col Bologna neanche Romero, per squalifica. Bessa è a disposizione, mentre Mazzitelli non sembra recuperabile.

INTER

17.04 - Seduta di rifinitura svolta interamente sul campo per la squadra in vista della sfida di domani contro i ducali valida per la 23^ giornata di Serie A. I nerazzurri dopo il riscaldamento iniziale hanno proseguito con torello, esercizi sulla rapidità, cambi di direzione e un focus tattico. A chiudere l'allenamento una partitella.

IN OTTICA PARMA - Keita Balde si è allenato anche quest'oggi con i compagni: filtra ottimismo dall'ambiente nerazzurro per il suo recupero. Per Vrsaljko stagione finita, mentre Borja Valero è out per un risentimento muscolare.

JUVENTUS

16.11 - La Juventus continua a preparare la gara di domenica contro il Sassuolo e, a due giorni dalla sfida, si concentra sulla tattica da adottare allo stadio Mapei. La seduta di questa mattina è stata infatti incentrata sui meccanismi di reparto e sui movimenti da replicare a Reggio Emilia e domani, alla vigilia della sfida, Allegri limerà gli ultimi dettagli durante la rifinitura prevista nel pomeriggio.

IN OTTICA SASSUOLO - Non sembrano recuperabili Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Barzagli, mentre Douglas Costa potrebbe essere della gara. Nessun problema per Bernardeschi, da giorni col gruppo.

LAZIO

13.40 - Allenamento mattutino per la squadra, che quest’oggi, è scesa in campo alle ore 11:00 sul Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento a carattere tecnico, composto da torelli, con lavoro intervallato da esercizi di natura aerobica per i calciatori non utilizzati nella gara di ieri o subentrati nella ripresa. Successivamente i biancocelesti si sono dedicati al possesso palla svolgendo una serie di partitelle a campo ridotto con l'ausilio delle porticine.

16.04 - Nella serata di ieri il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato, dopo il successo sull'Empoli, della situazione fisica dei giocatori della rosa. Oltre a Luis Alberto e Immobile, entrambi out per infortunio, nell'anticipo dell'Olimpico hanno accusato qualche problema anche Milinkovic-Savic, Correa e Caicedo. Per questo nella giornata di oggi il centrocampista serbo (problema all'adduttore sinistro) e l'attaccante ecuadoregno (problema al polpaccio) si sono presentati alla clinica Paideia per svolgere gli accertamenti del caso e valutare eventuali tempi di recupero.

MILAN

17.05 - Questa mattina la giornata è iniziata con una sessione-video, al termine della quale la squadra ha dato il via alla sessione che ha previsto un lavoro di scarico. L'allenamento è stato svolto interamente in palestra dove il gruppo ha effettuato una serie di esercizi di potenziamento e scarico eseguiti utilizzando delle macchine. Infine, spazio allo stretching.

IN OTTICA CAGLIARI - Zapata, Reina e Caldara non sono a disposizione, mentre rientra Biglia. Bonaventura ha già concluso la sua stagione.

NAPOLI

17.06 - Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Firenze, in programma per domani.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas.

Attaccanti: Mertens, Insigne, Verdi, Milik.

IN OTTICA FIORENTINA - Hamsik nel caos: il comunicato sembra confermarlo in azzurro, intanto la società non lo ha convocato. Rientra a sorpresa Chiriches, ma gli azzurri perdono Albiol, il cui infortunio sembra essere piuttosto grave.

PARMA

17.10 - Sono 23 i convocati da mister D'Aversa per il match di domani sera contro l'Inter. Due le novità rispetto alla sfida di una settimana fa: rientra Luca Rigoni tra i convocati, alla prima chiamata del 2019 dopo la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento, mentre per Abdou Diakhate è arrivata la prima convocazione in gialloblu. Esce dalla lista dei convocati l'infortunato Federico Dimarco, alle prese con una lesione muscolare al retto addominale riportata nell'allenamento di giovedì. La lista completa dei 23 convocati:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA INTER - Sicuramente out Sierralta, Diakhate torna tra i convocati mentre Dimarco esce dai disponibili in extremis. Stagione già finita per Alberto Grassi, per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Persiste, ovviamente, l'assenza dei giovani Schiappacasse e Brazao, entrambi impegnati al Sudamericano Under 20.

ROMA

In campo stasera per la sfida al ChievoVerona.

SAMPDORIA

12.11 - Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle a tema: questo il programma messo in pratica sul campo 1, al quale hanno preso parte Emil Audero e Dennis Praet, rientrati regolarmente in gruppo. Primo test con i compagni per Jacopo Sala; doppia seduta fisioterapica e di recupero agonistico per Edgar Barreto. Riposo post-intervento per Gianluca Caprari. Domani, venerdì, è in agenda una sessione mattutina.

IN OTTICA FROSINONE - Caprari è out e lo sarà fino ad aprile, mentre Barreto e Sala sono meno gravi ma entrambi dovrebbero essere fuori per la sfida al Frosinone. Praet, al pari di Audero, è completamente recuperato.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.45 - Allenamento tecnico-tattico sul campo principale per il Torino al Filadelfia in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Terapie e lavoro differenziato per Parigini, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno svolto regolarmente l’odierno programma: come è noto, tuttavia, il Toro domenica dovrà rinunciare agli squalificati Nkoulou e Zaza. Domani pomeriggio l’allenatore Walter Mazzarri dirigerà la sessione di rifinitura cui farà seguito, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA UDINESE - Zaza e N'Koulou sono fuori causa per la sfida ai friulani, Parigini invece rimane in dubbio. L'attaccante soffre di un problema ai flessori coscia destra, mentre Djidji è recuperato e si candida per una maglia da titolare.

UDINESE