Serie A, live dai campi - Pellegrini out con il Napoli. Kessie convocato

Fonte: Siti ufficiali dei club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro il Parma, in programma allo stadio Tardini domenica alle 12,30. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Ilicic, Toloi e Varnier hanno lavorato a parte.

BOLOGNA

In un pomeriggio di sole, a due giorni da Bologna-Sassuolo, i rossoblù continuano la preparazione con una seduta tattica e con le consuete prove di calci da fermo. Rientrato Giancarlo Gonzalez, il quale lavora regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Federico Santander.

CAGLIARI

La squadra di Rolando Maran affronterà stasera il ChievoVerona nell'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

CHIEVOVERONA

La formazione scaligera affronterà stasera il Cagliari nell'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Ultime sul Genoa. A metà pomeriggio la squadra ha raggiunto l’Aeroporto Cristoforo Colombo per volare a Trieste con un charter e proseguire sulla Freccia Rossoblù per Udine. Con il rientro di Sanabria dalla nazionale il gruppo, privo di Favilli e Schafer aggregati alla Primavera, si è ricompattato nella rifinitura al ‘Signorini’ anticipata da una riunione in sala video per studiare avversari e palle inattive. In campo i giocatori hanno perfezionato le prove e mister Prandelli ha fornito una serie di indicazioni per ottimizzare gli aspetti tattici. A conclusione dei lavori lo staff tecnico ha comunicato al team manager Pellegri la lista dei convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri - Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori - Gunter, Criscito, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti - Lerager, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Sturaro, Veloso.

Attaccanti - Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Dalmonte.

INTER

JUVENTUS

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Empoli in programma sabato alle 18:00 all'Allianz Stadium e valevole per la 10° giornata di ritorno.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Dybala,Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

Iniziale messa in moto attraverso una serie di torelli. Successivamente, i calciatori biancocelesti hanno poi svolto un’ampia fase tattica nella parte centrale dell’allenamento. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

Questi i convocati del Milan per la trasferta di domani a Genova contro la Sampdoria.

Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paqueta

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Lavoro personalizzato per Leo Stulac. Jonathan Biabiany e Roberto Inglese hanno iniziato il ciclo terapico.

ROMA

Dopo la conferenza di Claudio Ranieri, la Roma è scesa in campo per il penultimo allenamento in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli. Un allenamento incentrato soprattutto sulla tecnica e sulla tattica, con Kolarov regolarmente in gruppo. De Rossi, Manolas e Pastore, invece, si sono divisi tra individuale e lavoro con i compagni, mentre Pellegrini ha effettuato solo individuale in campo e rientrerà con i compagni dopo la sfida contro i partenopei (sarà dunque indisponibile). Florenzi ed El Shaarawy, infine, hanno continuato con le terapie. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Conclusi i lavori del CdA in sede, il presidente Massimo Ferrero ha raggiunto il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per seguire il penultimo allenamento della Sampdoria in vista della gara di domani sera, sabato, con il Milan. Dopo la riunione video, i blucerchiati hanno svolto sul campo 1 esercitazioni tecnico-atletiche e tattiche. Il gruppo è stato integrato da tre ragazzi dell’U17: Emmanuel Ercolano, Gerard Yepes Laut e Michael Volpe. Terapie e sessioni individuali per Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira; programmi di recupero agonistico sul campo per Edgar Barreto e Gianluca Caprari. I convocati saranno diramati domattina al termine della seduta di rifinitura.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Sessione pomeridiana per il Torino con esercitazioni a tema e allenamento tecnico-tattico sui due campi del Filadelfia. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura mattutina cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Firenze.

UDINESE