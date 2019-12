Serie A, live dai campi - Torino, fuori anche Millico. Chiesa in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista del quattordicesimo turno di campionato del prossimo weekend.

ATALANTA

Continua la preparazione alla prossima sfida che vedrà i nerazzurri affrontare l’Hellas Verona, sabato alle ore 15 al Gewiss Stadium. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia: lavoro in palestra, esercizi con la palla e partitelle finali per i nerazzurri.

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Sono ripresi questo pomeriggio alla presenza di Sinisa Mihajlovic gli allenamenti a Casteldebole verso Bologna-Milan. Seduta differenziata per Mattia Bani, Blerim Dzemaili e Roberto Soriano. A riposo Ladislav Krejci dopo la contusione al ginocchio destro accusata ieri a Udine; Mitchell Dijks è stato sottoposto ad un consulto specialistico nei Paesi Bassi, che ha evidenziato la necessità di un ulteriore periodo di riposo di 2-3 mesi, a causa della gravità della lesione dopo il trauma al secondo dito del piede destro.

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati: Medel.

BRESCIA

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Squadra stasera in campo per la sfida di Coppa Italia alla Sampdoria.

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Allenamento pomeridiano al centro sportivo Davide Astori: queste le immagini pubblicate dall'account Twitter viola:

Federico Chiesa torna in gruppo! A tre giorni dal rientro in campo della formazione di Vincenzo Montella, il numero 25 viola si è rimesso a disposizione di Vincenzo Montella: una ottima notizia visto il ko di Ribery e le difficoltà del giovane Vlahovic, a secco anche in Coppa Italia contro l'Ascoli. Lo ha comunicato la Fiorentina via Instagram.

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

GENOA

A due giorni dal trasferimento in Puglia, il Genoa di Thiago Motta ha ritrovato a Pegli Ankersen e Ghiglione, allenatisi al 100% agli ordini di mister Thiago Motta. La riattivazione muscolare, più prolungata del solito, ha lasciato spazio a esercitazioni specifiche e partitelle a tema, con sviluppi puntati sull’intensità. Domenica ci sarà da correre per contrastare gli avversari e costruire un futuro con meno patemi di classifica. Nessuno squalificato nel Genoa.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati: Gunter

INTER

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

La sfortuna non abbandona Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus: sovraccarico muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'ex Arsenal, che salterà dunque l'impegno contro la Lazio di sabato sera. La sfida dell'Olimpico perde dunque uno dei protagonisti previsti, visto che il gallese era in vantaggio su Bernardeschi per partire titolare nel 4-3-1-2 di Sarri.

Entra davvero nel vivo la missione Olimpico di Roma, dove sabato sera i bianconeri giocheranno contro la Lazio. Oggi, a meno due dalla gara, la Juve si è allenata, come accaduto ieri, al mattino: nel menu di giornata, attenzione particolare alla tattica e alla preparazione del match. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per un allenamento caratterizzato da un’ampia fase incentrata sulle prove tattiche. L’allenamento era iniziato con un riscaldamento aerobico e tecnico, a cui ha fatto seguito un lavoro atletico. Al termine della seduta, esercitazioni offensive per esterni ed attaccanti.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LECCE

Rientrata in nottata da Ferrara la squadra si è ritrovata nel pomeriggio al Via del Mare per continuare la preparazione in vista della gara di domenica con il Genoa. Chi non ha preso parte alla gara di Coppa Italia di ieri è stato impegnato in un test d'allenamento con la formazione Primavera di mister Siviglia, il resto del gruppo ha svolto un lavoro di scarico. Si sono allenati in differenziato Mancosu, Meccariello, Dumancic e Farias. Domani mattina allenamento a porte chiuse sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati: Rossettini.

MILAN

Allenamento sotto il sole quest'oggi per il Milan, al centro sportivo di Milanello, dove ad assistere alla seduta erano presenti Ivan Gazidis, Zvonimir Boban, Frederic Massara e un gradito ospite: l'ex tecnico rossonero Fabio Capello. Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale per continuare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi. La squadra è stata poi suddivisa in due gruppi per una serie di torelli, seguiti da esercitazioni sul possesso palla che hanno preceduto la fase tattica del lavoro odierno. Prove sui calci piazzati e sui tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra al mattino ha sostenuto il primo allenamento di giornata iniziando la sessione con esercizi di prevenzione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e serie di torelli in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico e situazioni di gioco su palle inattive. Milik ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e serie di torelli in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico e situazioni di gioco su palle inattive. Milik ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Prima fase dedicata a riscaldamento ed esercizi tecnico tattici. A seguire partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni di gioco cross e tiro. Koulibaly ha lavorato a parte in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell'allenamento mattutino. Le sue condizioni verranno valutate domani. Milik prosegue a lavorare parte col gruppo e parte differenziato. Ancora allenamento personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli.

Udinese-Napoli (sabato 7 dicembre, 18.00)

Squalificati:

PARMA

Squadra in campo stasera per la sfida di Coppa Italia al Frosinone.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

ROMA

Edin Dzeko c'è, Justin Kluivert no, come anticipato da Fonseca in conferenza stampa. La Roma ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la gara di domani sera contro l'Inter. Sempre out Pastore, non ce la fa neanche Fazio, oltre ai lungodegenti Cristante e Zappacosta.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci.

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Mattinata di lavoro al centro sportivo “Mugnaini” per i calciatori che non partecipano alla trasferta di Coppa Italia in Sardegna. Alla presenza del collaboratore tecnico Angelo Palombo e del preparatore Paolo Bertelli, Omar Colley, Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Gaston Ramírez hanno svolto un allenamento suddiviso in due blocchi: la prima parte in palestra, la seconda sul campo. Sedute individuali anche per quattro dei cinque blucerchiati attualmente indisponibili: Édgar Barreto (terapie, fisioterapia, palestra), Andrea Bertolacci (terapie e fisioterapia, programma di recupero agonistico), Federico Bonazzoli (terapie, fisioterapia, lavoro atletico individuale sul campo) e Fabio Depaoli (terapie, fisioterapia, palestra). Bartosz Bereszynski sta invece completando in un centro specializzato a Poznań, in Polonia, la prima fase di riabilitazione dopo l’intervento al menisco esterno del ginocchio destro.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. Walter Mazzarri, dopo il riscaldamento, ha fatto svolgere esercitazioni a tema e poi diretto una partita a tempo e campo ridotti. Nel corso del match Vincenzo Millico ha accusato una fitta al gluteo, da valutare nei prossimi giorni.

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati: Edera

UDINESE

Allenamento pomeridiano al Bruseschi per i bianconeri non scesi in campo dal primo minuto nel match di Coppa Italia vinto ieri sera contro il Bologna. Sul campo 1 un gruppo di 14 giocatori, tra cui i Primavera Kubala e Ballarini, hanno svolto un'iniziale parte atletica per poi proseguire con esercitazioni incentrate sull'uno contro uno, cross e contropiede. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 2 per una partitella a tema 7 contro 7 a campo ridotto, concludendo poi la seduta con due gruppi impegnati, rispettivamente, nei calci di punizione e in un lavoro dedicato al giropalla. Un allenamento che ancora non ha visto partecipe Ken Sema, che prosegue il proprio iter di recupero con un programma differenziato. Domani i bianconeri torneranno al lavoro al Bruseschi alle ore 15, per quella che sarà l'ultima seduta prima del confronto di sabato sera alla Dacia Arena contro il Napoli.