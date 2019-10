Serie A, live dai campi - Torino, Zaza stop: affaticamento muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Allenamento nel pomeriggio al Centro Bortolotti in preparazione del prossimo impegno che vedrà Gomez e compagni affrontare il Lecce al Gewiss Stadium nella settima giornata della Serie A TIM. Programma invertito rispetto a ieri: oggi chi ha lavorato solo chi ha giocato in Champions League, mentre gli altri (che invece si erano allenati ieri) hanno usufruito di una giornata di riposo.

Atalanta-Lecce (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

In un bel pomeriggio di sole la squadra ha continuato la preparazione al match con la Lazio: lavoro atletico per i rossoblù, poi esercitazioni sul possesso palla e sulle manovre di attacco contro difesa, quindi partitella a metà campo. Differenziato per Mitchell Dijks.

Bologna-Lazio (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander.

BRESCIA

Brescia-Sassuolo rinviata

Squalificati :

CAGLIARI

Nuova seduta di allenamento questa mattina per il Cagliari che prepara la partita di domenica pomeriggio allo Stadio Olimpico contro la Roma. Dopo l’attivazione in palestra, la squadra ha svolto il riscaldamento in campo con esercizi di tecnica a coppie. Quindi la rosa, suddivisa in due gruppi di lavoro, è stata impegnata in esercitazioni sui calci piazzati, contro e a favore. In chiusura di seduta, partitella a 70 metri. Charalampos Lykogiannis ha effettuato oggi solo parte dell'allenamento con la squadra per via di un fastidio al tendine d'Achille destro; personalizzato per Ragnar Klavan.

Roma-Cagliari (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Di seguito le immagini dall'allenamento della Fiorentina:

In campo per la seduta del giovedì | Today's training session is under way 👊🏻⚽️ #ForzaViola ⚜️ pic.twitter.com/1wbswInvAb — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 3, 2019

Fiorentina-Udinese (domenica 6, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Allenamento di oggi svolto davanti al responsabile dell’area tecnica Capozucca. Dietro alle lenti da vista mister Andreazzoli ha puntato sul focus tattico, quando il conto alla rovescia segna meno due alla delicata sfida con il Milan. Tra esercitazioni e una partitella a campo ridotto, che ha calamitato le nozioni etichettate dallo staff, il gruppo è rimasto impegnato a lungo. Maglie blu da una parte, pettorine arancioni dall’altra, con la rotazione degli effettivi e delle prove di schieramento. Barreca migliora lavorando a parte.

Genoa-Milan (sabato 5, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Nuova tappa di avvicinamento a Hellas Verona-Sampdoria per i gialloblù, allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera. Oggi la squadra, dopo il riscaldamento, si è dedicata ai torelli, alla mobilità e alle esercitazioni tattiche. In chiusura, esercitazioni sui tiri in porta.

Hellas Verona-Sampdoria (sabato 5, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

INTER

Tornata nella notte da Barcellona, la squadra in mattinata ha svolto un allenamento in gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato contro i blaugrana, per gli altri esercitazioni tecnico tattiche.

Inter-Juventus (domenica 6, ore 20.45)

Squalificati: Sanchez.

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi; Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Dopo il giorno di riposo concesso post-Bayer Leverkusen, la Juve ha ripreso ad allenarsi davanti agli spettatori sugli spalti della Continassa: il modo migliore per iniziare il countdown alla sfida di San Siro. Per Bonucci e compagni, la seduta ha previsto attivazione generale, poi squadra divisa in due blocchi per lavoro tattico e infine partitella finale a campo ridotto, tra gli applausi dei tifosi.

Inter-Juventus (domenica 6, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Oggi in campo per la sfida di Europa League.

Bologna-Lazio (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Rennes (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi (Berisha)Parolo, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile.

LECCE

Nel pomeriggio allenamento per i giallorossi agli ordini del tecnico Liverani. Tachtsidis è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Babacar, Farias, Lapadula e Tabanelli hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani seduta altra d’allenamento, sempre nel pomeriggio, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA, a porte chiuse, prima della rifinitura di sabato.

Atalanta-Lecce (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Inizio di sessione in palestra per il consueto risveglio muscolare, al termine squadra subito in campo. Lavoro atletico al via: nello specifico una serie di scatti abbinati a cambi di direzione tra le sagome alte, poi ancora focus sulla rapidità con una serie di esercitazioni usando degli ostacoli bassi. Dopodiché spazio alla fase tecnica e ad alcuni torelli a tema prima di dedicarsi alla tattica. Per i portieri, invece, lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci.

Genoa-Milan (sabato 5, ore 20.45)

Squalificati: Musacchio.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Dopo la gara contro il Genk in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Coloro che sono andati in campo in Belgio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di riscaldamento, sono stati impegnati in attivazione col pallone e seduta tecnico tattica. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni cross e tiri in porta. Mario Rui si è sottoposto ad esami medici in seguito all'infortunio subìto a Genk. L'esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana.

Torino-Napoli (domenica 6, ore 18.00)

Squalificati: Koulibaly.

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.

PARMA

Si avvicina la gara di sabato contro la SPAL ed il Parma nell'allenamento odierno ha ritrovato a pieno regime il match winner della gara di lunedì contro il Torino: Roberto Inglese si è infatti allenato in gruppo con i compagni dopo la sindrome influenzale che lo aveva colpito, ed è perfettamente ristabilito. Chi ha ancora lavorato a parte è Matteo Darmian, che difficilmente potrà essere della gara in quel di Ferrara: per lui il rientro in gruppo potrebbe avvenire durante la sosta. Solo riposo invece per Vincent Laurini, reduce dal duro colpo alla testa nei secondi finali di Parma-Torino: per lui il ritorno in campo è fissato per la prossima settimana (ParmaLive.com).

SPAL-Parma (sabato 5, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Oggi in campo per la sfida di Europa League. L'estremo difensore titolare della Roma Pau Lopez non scenderà in campo questa sera contro il Wolfsberger nella seconda sfida stagionale in Europa dei giallorossi. Il portiere, infatti, soffre di un piccolo risentimento muscolare e Fonseca ha deciso di preservarlo in ottica prossimi impegni: al suo posto, ovviamente, ci sarà Antonio Mirante, all'esordio stagionale.

Roma-Cagliari (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Wolfsberger (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Mancano due giorni a Verona-Sampdoria e i blucerchiati continuano la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Eusebio Di Francesco e lo staff hanno prima radunato i calciatori in sala video, quindi il gruppo si è trasferito sul campo1 per riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche. Unico a parte Karol Linetty, impegnato nel protocollo di recupero agonistico avviato ieri, mercoledì, dopo i risultati degli esami strumentali all’adduttore lungo della gamba destra.

Hellas Verona-Sampdoria (sabato 5, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Squadra in lutto dopo la scomparsa del patron Giorgio Squinzi, oggi nessun allenamento.

Brescia-Sassuolo rinviata

Squalificati:

SPAL

SPAL-Parma (sabato 5, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per la squadra di Walter Mazzarri, il quale ha condotto delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario. Simone Zaza è uscito anzitempo per un affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione pomeridiana allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Torino-Napoli (domenica 6, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

UDINESE

I ragazzi di mister Tudor continuano a lavorare al mattino per preparare il lunch-match di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta odierna a porte chiuse, dopo la parte di attivazione muscolare la squadra ha svolto una serie di esercitazioni incentrate sul possesso palla. Regolarmente in gruppo Stryger Larsen, mentre Lucasz Teodorczyk ha seguito un programma differenziato in campo e Rodrigo Becao ha lavorato a parte nelle strutture interne della Dacia Arena.