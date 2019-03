Serie A, live dai campi - Udinese, tanti problemi a centrocampo per Nicola

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

18.13 - i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento a porte chiuse per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, in programma a Bergamo domenica alle 18. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare solamente a Varnier, che ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato. Per tutti gli altri esercizi in palestra, tattica a partitelle su campo ridotto. Domani, sempre a Zingonia, rifinitura a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Tutti gli effettivi sono a disposizione di Gasperini.

BOLOGNA

19.11 - Questo pomeriggio i rossoblù sono tornati in campo a due giorni dalla trasferta di Udine: seduta tattica e prove di calci da fermo per i ragazzi di Mihajlovic. Allenamento differenziato per Mattia Destro.

IN OTTICA UDINESE - Solo Mattia Destro fuori causa per infortunio tra i rossoblù, che devono rinunciare a Erick Pulgar per squalifica.

CAGLIARI

In campo stasera nell'anticipo contro l'Inter.

CHIEVOVERONA

13.34 - Oggi i gialloblù hanno svolto il penultimo allenamento settimanale che il porterà al match in programma alle ore 12.30. La seduta è iniziata con un riscaldamento, seguito da dei lavori tattici e da lavori sulla rapidità. La sessione si è conclusa con una serie di calci piazzati.

IN OTTICA TORINO - Fuori causa ancora Sergio Pellissier, Nenad Tomovic, Nicolas Frey e Andrea Seculin. Perparim Hetemaj salta la gara per squalifica invece.

EMPOLI

18.34 - Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Parma. Come da attese, non ci sono Antonelli e Mchedlidze, mentre Bennacer è regolarmente convocato, avendo smaltito l'influenza. Per l'allenatore azzurro a disposizione anche Traorè, protagonista di numerosi speculazioni in settimana. Ecco l'elenco completo pubblicato dal sito ufficiale del club toscano:

Portieri: Dragowski, Perucchini, Provedel.

Difensori: Dell'Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli​​​​​​​.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan​​​​​​​.

Attaccanti: Caputo, Farias, La Gumina, Oberlin.

IN OTTICA PARMA - Fuori Luca Antonelli e Levan Mchedlidze per la sfida al Parma.

FIORENTINA

20.00 - Emergono novità importanti in casa viola dopo la seduta di allenamento svolta nel pomeriggio al Centro Sportivo Davide Astori. E’ tornato ad allenarsi in gruppo il capitano viola German Pezzella. Non è chiaro se l’argentino potrà scendere in campo a Bergamo domenica ma il fatto che sia tornato ad allenarsi con il resto del gruppo è sicuramente un segnale positivo. Lo stesso ha fatto anche Kevin Mirallas che sembra aver smaltito il problema al polpaccio. Anche se tra i due pare proprio in vantaggio il difensore (Radio Bruno Toscana).

IN OTTICA ATALANTA - Fuori solo German Pezzella per i viola di Pioli.

FROSINONE

18.45 - Nuova seduta di allenamento per i giallazzurri che nel pomeriggio si sono allenati allo stadio Benito Stirpe. La squadra di mister Baroni ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Zampano è rientrato in gruppo, terapie per Ghiglione. Domani alle 9:00 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.

IN OTTICA GENOA

GENOA

15.45 - A due giorni dall’impegno con il Frosinone, ferito una settimana fa dalla sconfitta in extremis con la Roma, il mirino si è spostato su una sessione di esercitazioni tattiche, con focus incentrato sulle palle inattive. Fase di possesso, regime difensivo. Parecchio il materiale visionato sulla squadra di mister Baroni. Iter a parte per Favilli (rientro in gruppo la settimana prossima), Lapadula e Mazzitelli indisponibili per il match di domenica.

IN OTTICA FROSINONE Oscar Hiljemark, Andrea Favilli, Gianluca Lapadula e Luca Mazzitelli sono gli indisponibili per la sfida ai ciociari.

INTER

In campo stasera nell'anticipo contro il Cagliari.

JUVENTUS

16.00 - Mancano due giorni a una delle partite più attese della stagione. Napoli-Juve è una sfida da “tripla”, come l’ha definita capitan Giorgio Chiellini, ed è un appuntamento per il quale i bianconeri si stanno preparando nel migliore dei modi. Oggi, venerdì 1° marzo, gli uomini di Allegri hanno continuato la propria marcia di preparazione alla sfida del San Paolo sotto il sole mattutino del JTC. Lavoro focalizzato sulla tattica, con esercitazioni di costruzione di gioco e finalizzazione.

IN OTTICA NAPOLI - Ronaldo è tornato in gruppo, ancora fuori causa Douglas Costa, Juan Cuadrado, Sami Khedira: per i tre rientro che non sembra imminente.

LAZIO

20.04 - Pretattica in casa Lazio, carte mischiate, Inzaghi non dà vantaggi a Di Francesco e tiene sulla corda tutti i suoi calciatori. Dall'infermeria ha pienamente recuperato Bastos, mentre Luiz Felipe e Wallace non dovrebbero andare nemmeno in panchina. Il modulo resterà il 3-5-2, non ci sono mai stati dubbi dal momento del ritorno dell'angolano, forzato martedì sera con il Milan al rientro da una lesione muscolare. Ha risposto bene in allenamento in questi giorni, verrà confermato sul centrodestra per chiudere la linea a tre insieme ad Acerbi e Radu.

IN OTTICA ROMA - Wallace, Valon Berisha e Jordan Lukaku sono gli uomini a cui Inzaghi dovrà rinunciare per il Derby.

MILAN

19.43 - Al termine della rifinitura, a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per Milan-Sassuolo, 26° giornata di Serie A in programma sabato 2 marzo alle 18.00 a San Siro:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

IN OTTICA SASSUOLO - Josè Mauri e Mattia Caldara sono le uniche defezioni in casa rossonera.

NAPOLI

16.11 - La squadra si è allenata sul campo 2, mentre i portieri hanno lavorato sul campo 1. In avvio riscaldamento a secco. Di seguito partitina a porte piccole e seduta tattica. Successivamente partitina a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro.

IN OTTICA JUVENTUS Raul Albiol unico assente sicuro: per lui problemi tendine ginocchio, rientro previsto per maggio.

PARMA

Sono 24 i crociati convocati da mister D'Aversa per la delicata sfida di Empoli, che potrebbe dare una svolta decisiva al campionato del Parma. Rientrano tra i convocati una pedina importante come Alessandro Bastoni e un elemento che in questa stagione è stato martoriato dagli infortuni come Francisco Sierralta. Restano ancora ai box Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac, con quest'ultimo fermatosi nuovamente in mattinata. . Di seguito i 24 convocati dal tecnico crociato:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni.

Attaccanti: Biabiany, Davordzie, Gervinho, Inglese, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA EMPOLI - Restano ancora ai box Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac, con quest'ultimo fermatosi nuovamente in mattinata.

ROMA

20.04 - Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani contro la Lazio. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Nzonzi, Coric, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.

IN OTTICA LAZIO - Defezioni in attacco per Di Francesco, privo di Cengiz Under e Patrik Schick.

SAMPDORIA

16.19 - Si è concluso il quinto allenamento settimanale della Sampdoria in vista della gara esterna di domenica pomeriggio contro la SPAL. Marco Giampaolo e lo staff – dopo la seduta video – hanno condotto sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini” un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della prossima partita. Con il gruppo hanno lavorato anche i giovani Mohamed Bahlouli, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli e Simone Trimboli. Seduta specifica sul campo per Nicola Murru. Individuali in palestra per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari.

IN OTTICA SPAL - Edgar Barreto è fuori per infortunio, così come Gaston Ramirez e Gianluca Caprari. In dubbio Murru, mentre è sicuramente fuori causa Albin Ekdal, per squalifica.

SASSUOLO

19.44 - Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino

Difensori: Adjapong, Demiral, Ferrari, Lemos, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Sernicola

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Magnanelli, Sensi

Attaccanti: Babacar, Berardi, Boga, Di Francesco, Matri, Odgaard, Scamacca

IN OTTICA MILAN - Fuori Marlon, Enrico Brignola e Leonardo Sernicola per infortunio, squalificato, quindi fuori casa, anche Alfred Duncan.

SPAL

IN OTTICA SAMPDORIA

TORINO

15.33 - Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino FC, che ha proseguito nella preparazione della sfida contro il Chievo, in calendario domenica alle ore 12.30. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Domani, sabato 2 marzo, allenamento di rifinitura cui farà seguito – per i calciatori convocati - la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Ad eccezione del giovane Millico, tutti a disposizione di mister Mazzarri.