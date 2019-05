Serie A, live dai campi - Zaniolo e Manolas in gruppo. Torino, Ansalidi c'è

© foto di Federico Gaetano

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: Hateboer

BOLOGNA

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

CAGLIARI

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

CHIEVOVERONA

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Barba (3), Stepinski

EMPOLI

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FIORENTINA

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FROSINONE

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18)

Squalificati: -

GENOA

Ritrovo negli spogliatoi per sottoporsi a massaggi e controlli medici. Pranzo nella club-house inaugurata due anni fa all’ultimo piano della sede sociale. Convocazione in sala video per l’analisi della situazione con mister Prandelli a dettare le linee guida. E’ iniziato così il pomeriggio al Centro Sportivo intitolato al compianto capitano Gianluca Signorini. Con oggi si è entrati nella seconda parte della settimana che si concluderà a Firenze. Una partita da ‘sangue freddo’ e ‘cuori caldi’. La veloce riunione indetta dallo staff si è risolta nel giro di pochi minuti. Ci sarà modo e tempo nei prossimi giorni di ampliare visioni e discorsi, pure nel ritiro che attende il team dopo l’allenamento di sabato ancora sotto la Lanterna. A Pegli sono presenti i dirigenti per seguire i lavori a bordo campo.

Fiorentina-Genoa (domenica 20.30)

Squalificati: Pezzella

INTER

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

JUVENTUS

Ripresa degli allenamenti fissata per venerdì in casa bianconera.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

LAZIO

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: Correa

MILAN

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: Paquetà

NAPOLI

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: Koulibaly, Allan

PARMA

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Parma. La squadra ha iniziato la seduta con il consueto riscaldamento, per poi passare a esercitazioni tecniche con una serie di partitelle a concludere. Buone notizie per Claudio Ranieri, che ha potuto contare sul rientro in gruppo di Manolas e Zaniolo. Lavoro differenziato programmato per De Rossi, che sarà comunque a disposizione per la sua ultima in maglia giallorossa.

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Terzo allenamento settimanale della Sampdoria in vista dell’ultima gara di campionato con la Juventus. In mattinata, sul campo 1 del “Mugnaini”, seduta a base di riscaldamento, esercitazioni tecniche e sviluppi tattici. Ancora con i compagni Joachim Andersen, mentre Lorenzo Tonelli ha svolto un programmato lavoro specifico e Nicola Murru è stato sottoposto a terapie e fisioterapia. Permesso per Jakub Jankto, felice papà a Praga.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SPAL

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

TORINO

Sessione tecnico-tattica, che poi si è conclusa con una partita di allenamento a tempo ridotto, per il Torino al Filadelfia. In gruppo con i compagni anche Cristian Ansaldi, mentre Vittorio Parigini ha ancora svolto un programma personalizzato. Domani in calendario una seduta pomeridiana in preparazione alla partita di domenica contro la Lazio.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

UDINESE