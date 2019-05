Serie A, live dai campi - Zaniolo in gruppo. Torino, Ansaldi ok

© foto di Federico Gaetano

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della gara contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium domenica alle 15. Il programma della seduta, diretta da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: Hateboer

BOLOGNA

A due giorni dal termine della stagione, la squadra è tornata sul campo per preparare la sfida contro il Napoli: seduta atletica e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato per Andrea Poli e Nicola Sansone, terapie per Federico Mattiello.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

CAGLIARI

Nuovo allenamento mattutino per il Cagliari ad Asseminello, in vista della gara di domenica sera alla Sardegna Arena contro l'Udinese, ultimo atto del campionato 2018-19. Dopo gli esercizi di mobilità, il gruppo è stato impegnato con esercitazioni di tecnica a coppie. Quindi, prove tattiche di fase difensiva a squadre contrapposte. Infine, partita a 70 metri. Personalizzato per Luca Ceppitelli, Leonardo Pavoletti e Alberto Cerri, quest’ultimo per un affaticamento alla coscia destra.

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

CHIEVOVERONA

Si è svolto oggi pomeriggio a Veronello il penultimo allenamento dei gialloblù in vista della sfida contro il Frosinone che chiuderà il campionato del ChievoVerona per la stagione 2018/2019. La seduta è iniziata con un torello ed è poi proseguita con degli esercizi sulla rapidità e un’esercitazione tattica.

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Barba (3), Stepinski

EMPOLI

Azzurri al lavoro questa mattina; domani di nuovo in campo, sabato l'ultima seduta prima di Inter-Empoli.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FIORENTINA

Allenamento mattutino per la Fiorentina, che quest'oggi alle 11 si è rtirovata al centro sportivo Astori per preparare la decisiva sfida di domenica sera al Franchi contro il Genoa. Recuperato Pezzella, si aspetta di conoscere le condizioni di Mirallas, ancora in forse per il match contro il grande ex Prandelli. Da domani sera, dopo l'allenamento a porte aperte al Franchi, la squadra andrà in ritiro, per trovare la concentrazione in vista appuntamento di domenica sera.

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FROSINONE

Pomeriggio di lavoro per i giallazzurri allo stadio ‘Benito Stirpe’. I ragazzi di mister Baroni dopo il consueto riscaldamento hanno svolto lavoro tecnico – tattico e una partitella a campo ridotto. Assenti Sportiello fermato da un attacco febbrile e Pinamonti, impegnato nel Mondiale con la Nazionale U20, che farà questa il suo esordio contro il Messico. Ha lavorato a parte Chibsah, terapie invece per Gori, Salamon e Paganini.

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18)

Squalificati: -

GENOA

Ritrovo negli spogliatoi per sottoporsi a massaggi e controlli medici. Pranzo nella club-house inaugurata due anni fa all’ultimo piano della sede sociale. Convocazione in sala video per l’analisi della situazione con mister Prandelli a dettare le linee guida. E’ iniziato così il pomeriggio al Centro Sportivo intitolato al compianto capitano Gianluca Signorini. Con oggi si è entrati nella seconda parte della settimana che si concluderà a Firenze. Una partita da ‘sangue freddo’ e ‘cuori caldi’. La veloce riunione indetta dallo staff si è risolta nel giro di pochi minuti. Ci sarà modo e tempo nei prossimi giorni di ampliare visioni e discorsi, pure nel ritiro che attende il team dopo l’allenamento di sabato ancora sotto la Lanterna. A Pegli sono presenti i dirigenti per seguire i lavori a bordo campo.

Fiorentina-Genoa (domenica 20.30)

Squalificati: Pezzella

INTER

Seduta pomeridiana per i nerazzurri in vista della sfida contro l'Empoli, decisiva per la Champions League, a San Siro.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

JUVENTUS

Ripresa degli allenamenti fissata per venerdì in casa bianconera.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

LAZIO

Allenamento pomeridiano a porte aperte quest’oggi al Centro Sportivo di Formello. Davanti ai tantissimi tifosi accorsi al quartier generale biancoceleste, la formazione di Simone Inzaghi ha affrontato in una partita d’allenamento il Città di Rocca di Papa. La Lazio si è imposta sulla compagine avversaria per 10-0 grazie alla tripletta di Capanni, alla doppietta di Immobile, ad un’autorete del Città di Rocca di Papa ed alle reti di Bastos, Romulo, Cataldi e Zitelli.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: Correa

MILAN

Mattinata di allenamento a Milanello in vista dell'ultimo impegno di campionato a Ferrara contro la SPAL, alla presenza di Leonardo e Maldini. Squadra in campo alle 11 per iniziare il riscaldamento con alcuni giri di campo, prima di passare ai consueti torelli a tema fatti nella porzione di campo alle spalle delle porte. Successivamente il gruppo è stato suddiviso in tre squadre, che si sono affrontate in un mini-torneo su campo ridotto. Stretching a conclusione dell'allenamento, prima rientrare negli spogliatoi.

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: Paquetà

NAPOLI

Il Napoli di Carlo Ancelotti si è allenato nel pomeriggio a Castel Volturno in vista della gara di sabato contro il Bologna al Dall'Ara. Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro la squadra ha svolto riscaldamento in avvio e poi lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli e successivamente torello con il gruppo distribuito su due metà campo. Di seguito lavoro tecnico tattico mentre in chiusura è stata disputata una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Adam Ounas.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: Koulibaly, Allan

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro aerobico. Allenamento personalizzato per Gervinho e Francisco Sierralta. Terapie per Roberto Inglese e Luca Rigoni.

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Parma. La squadra ha iniziato la seduta con il consueto riscaldamento, per poi passare a esercitazioni tecniche con una serie di partitelle a concludere. Buone notizie per Claudio Ranieri, che ha potuto contare sul rientro in gruppo di Manolas e Zaniolo. Lavoro differenziato programmato per De Rossi, che sarà comunque a disposizione per la sua ultima in maglia giallorossa.

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Terzo allenamento settimanale della Sampdoria in vista dell’ultima gara di campionato con la Juventus. In mattinata, sul campo 1 del “Mugnaini”, seduta a base di riscaldamento, esercitazioni tecniche e sviluppi tattici. Ancora con i compagni Joachim Andersen, mentre Lorenzo Tonelli ha svolto un programmato lavoro specifico e Nicola Murru è stato sottoposto a terapie e fisioterapia. Permesso per Jakub Jankto, felice papà a Praga.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista dell’ultima giornata di campionato in programma domenica sera contro l’Atalanta. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto allo Stadio Ricci attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale. Lavoro differenziato per Babacar, Lemos, Magnani, Peluso e Sensi. Assente Scamacca, impegnato quest’oggi con l’Under 20 in Messico-Italia, prima gara degli Azzurrini nel Mondiale di categoria.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SPAL

Allenamento mattutino per la SPAL. La squadra di Leonardo Semplici ha sostenuto una seduta al centro sportivo Fabbri in vista della sfida di domenica contro il Milan al Mazza.

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

TORINO

Sessione tecnico-tattica, che poi si è conclusa con una partita di allenamento a tempo ridotto, per il Torino al Filadelfia. In gruppo con i compagni anche Cristian Ansaldi, mentre Vittorio Parigini ha ancora svolto un programma personalizzato. Domani in calendario una seduta pomeridiana in preparazione alla partita di domenica contro la Lazio.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

UDINESE

Squadra in campo alle 15.00, tutta attorno a Mister Tudor che ha spiegato il programma dell'allenamento sotto lo sguardo attento di Gino Pozzo e Daniele Pradè: qualche esercizio di attivazione e poi subito possesso palla ad alta intensità con superiorità numerica alla squadra in possesso. Lo staff tecnico ha interrotto più volte la seduta per permettere ai bianconeri di dissetarsi visto il grande caldo di quest'oggi. L'allenamento è proseguito con un tre contro tre su metà campo e terminato con delle partitelle a tre squadre.