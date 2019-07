Serie A, live dai ritiri - Atalanta, via alla stagione. Torino a valanga

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha preso ufficialmente il via la Serie A 2019/2020 con i ritiri precampionato delle venti grandi del nostro calcio, che si stanno preparando in vista dell'inizio della prossima stagione agonistica. Ecco tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Si è ufficialmente aperta la stagione 2019-2020 per la squadra di mister Gasperini con il raduno al Centro Bortolotti di Zingonia. Squadra, staff tecnico e staff medico si sono ritrovati in tarda mattinata nel quartier generale nerazzurro per cominciare la nuova stagione. Visi sorridenti e tanta voglia di cominciare una stagione importante, una stagione che si annuncia storica con la prima partecipazione all'UEFA Champions League. Nel pomeriggio il primo allenamento e poi in serata il trasferimento in Alta Val Seriana, sede anche quest'anno del ritiro precampionato dei nerazzurri.

BOLOGNA

BRESCIA

Prosegue il pre ritiro delle Rondinelle al Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Dalla settimana prossima il Brescia sarà poi a Darfo Boario Terme.

CAGLIARI

Ultima seduta per i rossoblù allo Stadio del Vento di Aritzo, dove si è svolta la prima parte della preparazione in vista della stagione 2019-20. La squadra si ritroverà sabato per iniziare il ritiro di Pejo, che si chiuderà il 26 luglio. L'ultima mattinata aritzese ha visto il gruppo lavorare con il professor Roberto De Bellis, che ha curato l'intero programma di allenamento. Dopo la fase iniziale con l'attivazione senza palla, Ceppitelli e compagni hanno svolto alcune esercitazioni sulla forza utilizzando gli elastici, prima di spostarsi su un lavoro di agilità. Chiusura con la parte aerobica e la corsa a intermittenza. Il Cagliari saluta così Aritzo archiviando un'altra bella esperienza a contatto con l'entusiasmo dei tifosi locali.

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Netta vittoria per 18-1 per il Torino di Walter Mazzarri nel test contro la Bormiese. Cinque gol per Andrea Belotti, con anche Zaza e Berenguer sugli scudi. Questo il tabellino della sfida, pubblicato sul sito ufficiale del club granata:

Reti: 8' pt Berenguer, 9' pt Belotti, 23' pt De Silvestri, 26' pt Iago Falque, 29' pt Meite, 37' pt Belotti, 38' pt Belotti, 42' pt Berenguer, 45' pt Belotti, 2' st Berenguer, 5' st Martinelli (Aut.), 8' st Belotti, 13' st Zaza, 16' st Berenguer, 17' st Zaza, 26' st Rauti, 27' st Anzi, 42' st Rauti, 43' st Zaza

TORINO (3-4-3): Rosati (st 18′ Zaccagno); Izzo (st 18′ Garetto), Nkoulou (st 12′ Singo), Bremer (st 18′ Enrici); De Silvestri (st 12′ Fiordaliso), Meite (st 18′ Rossetti), Baselli (st 1′ Segre), Ansaldi (st 18′ Kone); Falque (st 1′ Zaza), Belotti (st 18′ Rauti), Berenguer (st 18′ Candellone). A disposizione: Lucca. Allenatore: Mazzarri.

BORMIESE: Rocca, Giacomelli, Berbenni, Mauri, Trabucchi, Occhi, Capelli, Giacomelli, Viori, Gasperi, Zugnoni. A disposizione (Entrati nella ripresa): Dei Cas, Montini, Zappa, Anzi, Martinelli, Bianchini, Galli, Viviani, Cappelletti, Sosio. Allenatore: Menegola.

UDINESE