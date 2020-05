Serie A, playoff e playout unica alternativa varata da Lega e FIGC in caso di nuovo stop

La Serie A è ferma al nodo playoff ed è stata sorpassata da Liga e Premier League, due campionati che probabilmente partiranno prima (o in contemporanea) rispetto all'Italia, nonostante alle nostre latitudini il Coronavirus sia arrivato prima e abbia costretto a sospendere i giochi già ai primi di marzo. A riferirlo è Il Giornale, secondo cui però quello di playoff e playout resta l'unico piano B varato dalla FIGC e dalla Lega nel caso in cui ci fosse un nuovo stop, semplicemente perché è l'unica altra opzione oltre al normale svolgimento del calendario per garantire il merito sportivo. Pertanto - si legge - se non si dovesse riuscire a terminare le restanti 12 giornate di campionato, l'ipotesi più accreditata resta questa dei playoff.