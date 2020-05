Serie A, prime indiscrezioni su anticipi e posticipi: si riparte da Torino-Parma alle 19,30

vedi letture

In attesa del calendario della Serie A che riparte, con la maggior parte delle partite programmate in orario notturno (salvo sorprese, solo una decina su 124 si giocheranno alle 17.15), da Sky arrivano le prime indiscrezioni sugli orari dei recuperi della 25^ giornata, nonché su anticipi e posticipi delle gare della 27^. Nello specifico, detto che si partirebbe con Torino-Parma, alle 19,30 del 19 giugno, la stessa sera (alle 21,45) andrebbe in campo Hellas Verona-Cagliari. Poi il 20 giugno ecco Atalanta-Sassuolo (19,30) e infine Inter-Sampdoria (21,45). Per quanto riguarda la 27^ giornata, la prima che si (ri)giocherebbe per intero, ecco l’anticipo Bologna-Juventus (22 giugno ore 21,45), mentre i posticipi sarebbero Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio (24 giugno, rispettivamente 19,30 e 21,45).