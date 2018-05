© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminata la regular season in Serie B, questi i verdetti dopo il 42esimo turno:

- Empoli chiude al primo posto.

- Empoli e Parma promosse direttamente in Serie A.

- Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia ai playoff.

- Ternana, Pro Vercelli e Novara retrocesse in Serie C.

- Entella ed Ascoli al playout.